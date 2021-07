Vacunan con segundas dosis sin turno en Plaza Huincul

En el gimnasio de Cutral Co se aplicaron 1º dosis el miércoles (Foto Andrea Vazquez)

Hoy, desde las 10 en la sede del club Atlético Plaza Huincul, el equipo de salud aplicará segundas dosis de la vacuna Sinopharm. Será sin turno y destinada a las personas que recibieron la primera inoculación hasta el 5 de julio. El vacunatorio está ubicado en Atahualpa Yupanqui y avenida Rotter, en el barrio Central de Plaza Huincul y estará funcionando hasta las 14.

La jornada de hoy está orientada a completar esquema de aquellas personas que recibieron el primer componente de Sinopharm hasta el 5 de julio inclusive. El miércoles, toda la actividad se concentró en Cutral Co con la colocación de primeras dosis a demanda, desde los 18 años en adelante.

Las y los vecinos se acercaron hasta el gimnasio municipal "Enrique Mosconi" y había disponible 1.700 dosis. No solo lo hicieron los más jóvenes sino también adultos que, antes no se habían acercado porque no estaban convencidos, o desconfiaban de la efectividad y luego se contagiaron de coronavirus, por lo que ahora si decidieron vacunarse, según explicaron responsables del operativo.

Desde que se anunció que las vacunas pueden aplicarse desde los 18 años fue importante la demanda, en especial, durante las primeras horas de cada jornada que las y los jóvenes hacían fila para esperar su turno. Sin embargo, con el correr de las horas, se descomprime.