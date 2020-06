Vecinalista de Neuquén denuncia que fue demorado y golpeado por la policía

Jaime Vallejos, presidente de la sociedad vecinal Provincias Unidas se despertó temprano el pasado domingo para apagar las luces del polideportivo, que está a pocos metros de su casa.

Lo que nunca imaginó Vallejos es que esa mañana sería esposado y demorado.

Su tarea habitual iba a cambiar cuando recibe un llamado telefónico de su hermano, que también estaba cerca de su ubicación, pidiéndole que lo ayudara porque había sido detenido en un control de tránsito por tener 0.3 gramos de alcohol en sangre e iban a secuestrar su auto.

Cuando el vecinalista llegó hasta donde estaba su hermano, comentó en LU5 que, mientras sacaba los elementos del auto, un policía se expresó con malos modales “se me vienen encima, me pegaron contra el auto, me esposaron”.

En ese momento su hermano grabó el video que fue viralizado en las redes sociales.

“Me aducen por alteración al orden público, y por haber roto la circulación”, expresó Vallejos. Argumentó que posee permiso de circulación, y que en ninguna instancia utilizó su sello como presidente de una sociedad vecinal.

Afirmó que tiene golpes en la espalda, en sus brazos mis brazos y su cabeza. “Mis manos están hinchadas”, y expresó su malestar por cómo fue reducido: “Me tienen esposado como a un delincuente”, manifestó.

Vallejos aclaró que no está en discusión la infracción de su hermano, y criticó las declaraciones del jefe de Tránsito policial. Pidió que se constaten las grabaciones de las cámaras de seguridad. “Yo no voy a ser tan estúpido de ir a hacerme el loco con la gran cantidad de policías que habían ahí”, dijo Vallejos.