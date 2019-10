Vecinos volvieron a tomar el terreno en el barrio Confluencia de Neuquén

Luego de una reunión con el Gobierno que consideraron fracasada, los vecinos de la toma del barrio Confluencia volvieron a instalarse en el predio de Boerr y Obreros Argentinos para insistir en su pedido de acceder a los terrenos con un plan de pago que se adecue a sus ingresos.

Natalio, uno de los voceros del grupo, explicó que regresaron al predio ayer, alrededor de las 20, y que unas 100 familias se instalaron de forma pacífica. "Otra cosa no nos queda por hacer, algunos hace muchos años que están anotados en el IPVU y no pasa nada, parece que si no seguís a un político no conseguís nada", cuestionó el hombre.

Los manifestantes se concentraron sobre la calle Lago Epulafquen y el puente y marcharon al terreno durante la tarde, luego de la reunión con que mantuvieron al mediodía con representantes del Gobierno, pero la consideraron "una vergüenza" por la ausencia de la ministra de Ciudadanía a cargo de Desarrollo Social, Trabajo y Seguridad, Vanina Merlo.

Según Natalio, desde el Gobierno se comprometieron a no volver a reprimirlos y resaltó que, de parte los vecinos, continúa la intención de encontrar una solución razonable a través del diálogo.

El terreno en cuestión pertenece al Municipio, que hizo la denuncia por la ocupación, pero no ha participado de las instancias de mediación, lo que dificultaría un acuerdo.

La toma en el barrio vivió situaciones de violencia desde el jueves pasado, cuando los vecinos se opusieron al desalojo y comenzó la represión. Los conflictos se repitieron durante las noches y se esperaba que la reunión de ayer lograra llevar la calma, pero aun no se logró una solución de fondo.