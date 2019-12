Veinte años de enfermería universitaria en Río Negro

Fotos: gentileza

*Por Víctor Cumio, licenciado y docente en la Facias

Destinar un lapso para celebrar 20 años de la enfermería universitaria en Río Negro, es lo que ha ocurrido en la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud (Facias, UNCo), en el Centro de Jubilados de la ciudad de Allen, el 29 noviembre de 2019.

En ese contexto, la vicedecana Lic. Silvia Vilchez y la Directora del Dto. de enfermería Liliana Liberati, ambas de Facias, la coordinadora académica, Lic. Patricia Menéndez, el Director de la Escuela Superior de Enfermería, Lic. Javier Medín, profesionales de la disciplina cuya acción en su momento fue imprescindible, como por ejemplo Lic. Ciro Sosa, Lic. Susana Balacek, graduados y postgraduados de enfermería con desempeño actual en funciones asistencial, investigativa, administrativa y docencia, estudiantes futuros profesionales, más personal administrativo y de servicios generales, han estado ahí.

Dos décadas universitarias no se sostienen en el vacío. No. Sí en la historia del cuidado humano surgida con la humanidad, cuando un miembro de la especie humana comenzó a cuidar por vez primera a otro miembro de la misma especie. Sí en prácticas empíricas de quienes cuidaban a las personas enfermas. Sí en prestaciones de auxiliares de enfermería y de enfermeros(as) en la región hasta fines de la década de 1990. Ese sostén fue, además, enlace o articulación que hace veinte años facilitó la firma del convenio entre el gobierno rionegrino y la Universidad del Comahue, lo cual originó la formación universitaria en enfermería desde dicha casa de altos estudios en nuestra región.

El rostro visible de la enfermería universitaria en la provincia es joven, mas su horizonte se hunde en la historia humana. Y ese rostro traduce la consolidación no fácil de la disciplina profesional. Es que veinte años de formación en la Facias enseñan que la historia de la enfermería es el derrotero de quien, para ocupar un lugar jerarquizado en la comunidad científica, ha debido hacerlo desde los márgenes hacia el centro de dicha comunidad. He ahí entonces el rostro visible y joven de dos décadas de enfermería universitaria rionegrina arraigado en la historia profunda de la enfermería mundial. No obstante, en el mundo como en nuestra región, la enfermería se esfuerza por continuar dejando atrás la subalternidad disciplinar que, lejos de cultivar, suprime potencialidades. ¿Cómo lo hace? Formando profesionales críticos, reflexivos, con alto valor ético en un entorno de aprendizaje significativo. Y lo hace así, pues el cuidado enfermero es producto, no necesariamente de la emotividad, autoridad personal, tradición, sino del fundamento científico que obra como soporte.

Lo ocurrido en la Facias (UNCo) el pasado 29 de noviembre, celebrar veinte años de la enfermería universitaria en Río Negro, es significativamente trascendental. Y lo es, porque reconoce dos décadas de implicancia disciplinar en el dinamismo indetenible de la historia, y, además, porque avizora, por encima del presente, que el potencial de la disciplina profesional enfermería habrá de continuar reforzando su histórico protagonismo superador sin cese.