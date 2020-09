Veo Música: electrónica con energía de acá

P: Partamos de la base, ¿cuáles son tus influencias electrónicas?

R: Desde el momento que conecte con la música electrónica fue más por la energía y la libertad donde asistía. No me identificaba música con letra, por ejemplo. Luego fui investigando en la música, y llegué a conocer artistas que satisfacían mi gusto musical, todo lo encontré investigando, de hecho, el género en el que incursionamos, suelen llegar melómanos curiosos, no es popular.

Si tengo que nombrarte referentes, en Argentina son Franco Cinelli, Violett, Jorge Savoretti. De afuera, el chileno Ricardo Villalobos… Luego, música “fuera de tiempo” como la banda alemana Kraftwerk (nacida en 1969) y la parte de composición electrónica de Gustavo Cerati.

P: ¿Cuáles son las dificultades que tienen para difundir y grabar material?

R: A las dificultades las llamamos desafíos… y el gran desafío es la autogestión por eso, nos encargamos 100% de todo el trabajo. La parte de difusión funciona en un círculo donde ya suelen informarse los lanzamientos que salen o saldrán, grabar el material es parte del artista. Nosotros elegimos las canciones, las mandamos a masterizar y luego se imprime el material. No contamos con lugares físicos para difundir, se hace mayormente en redes sociales o shoppings virtuales de música.

P: ¿Cómo está posicionado el género, hoy?

R: Es una opción más de la cantidad de géneros que existen. Quizás en algún momento sentí que fuera un “tabú”; se lo asociaba al comportamiento de algún sector, pero en realidad no tenía nada que ver la música.

Dentro de la música electrónica en general, se divide en muchísimos “subgéneros”, en el que nosotros trabajamos se lo denomina como “Minimal” fusionado con house y techno. Es difícil hoy catalogar, ya que la posibilidad de crear es infinita y no hay límites.

P: ¿Dificultades?

R: Dificultades, ninguna. Hoy con Internet tenemos acceso a todo. Por ahí es costoso tener sintetizadores o cajas de ritmo reales, pero se pueden conseguir con software para utilizarlos en computadoras.

Se estudian como cualquier instrumento, quizás sean instrumentos digitales. Neuquén cuenta con una escuela de música electrónica (WARP School) donde enseñan a ser Dj o producir música electrónica. También mediante cursos online.

El intercambio de conocimientos entre productores es muy alto, así que estamos en constante relación.

P: ¿Cómo se da la fusión de géneros en el caso de la electrónica?

R: Desde nuestro punto de vista, los géneros que reinan son el Techno y el House, también fusionados entre sí.

Es muy infinito este mundo, se experimenta y se mezcla todo con todo, está permitido todo lo que uno imagine.

P: ¿Existe un intercambio creativo con otros géneros?

R: La electrónica supo amigarse con otros géneros, y con el correr del tiempo se fueron fusionando, con rock, funk, por nombrar alguno.

La música, es influencia de todos los géneros. Ahora estamos trabajando con Guillermo Du Plessis, un reconocido pianista. Logramos fusionar sus composiciones musicales con cajas de ritmos y demás.