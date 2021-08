Veolia implementa nuevas tecnologías para el mercado argentino de la industria del petróleo y el gas

Desde Veolia desarrollamos operaciones cada vez más complejas, donde contamos con experiencia especializada para lograr la transición ambiental, que prevengan y actúen sobre los impactos que generan las actividades extractivas, como los residuos peligrosos y el tratamiento de aguas de procesos industriales y la descontaminación del suelo.

En este nuevo emprendimiento, estamos instalando un TCC® (Thermo Mechanical Cutting Cleaner) de la empresa noruega Thermtech, que cuenta con aprobación y alta aceptación en el mercado de los recortes de perforación. El TCC de Thermtech está considerado como la mejor tecnología disponible (BAT = Best Available Technology) y la mejor práctica medioambiental (BEP = Best Environmental Practices) en su segmento por los principales operadores y proveedores de servicios de la industria del petróleo y el gas en el mundo.

A través de nuestra alianza estratégica con la empresa local Treater, durante este semestre, brindaremos servicios de tratamiento de recortes de perforación y recuperación de hidrocarburos para su reutilización, como una propuesta de alto valor agregado.

“La incorporación de esta nueva tecnología representa una importante inversión para el mercado del petróleo y el gas, en general, y para la Provincia de Neuquén, en particular, y será el puntapié inicial para el desarrollo de un fuerte programa de capacitación del personal en tecnologías de punta y en el cuidado del ambiente; así como también la posibilidad concreta de crear nuevas fuentes de trabajo para cuadros técnicos con la operación conjunta de Veolia ‐ Treater”. Miguel den Hartog, Presidente del directorio de Treater.

En Veolia nos propusimos ser la empresa de referencia para la transformación ecológica, estamos listos para enfrentar plenamente nuestra responsabilidad y desempeñar nuestro papel ayudando a la sociedad a superar estos desafíos emergentes. Tanto la misión que nos propusimos para dar recursos al mundo como nuestro propósito traducen nuestro compromiso inquebrantable de crear un impacto positivo en el planeta.

“Nuestra alianza estratégica con Treater refleja nuestra visión común sobre las soluciones sustentables a ofrecer al mercado de tratamiento de los residuos peligrosos derivados de la actividad de producción de hidrocarburos, sobre el cumplimiento de las normativas vigentes y el respeto del medioambiente, mediante el incremento de actividades de recuperación y reuso, claves para lograr mayor eficiencia y el cuidado de los recursos”. Gustavo Calvi - Director Servicios Industriales & Desarrollo de Nuevos Negocios de Veolia Argentina.

Para Veolia, la transformación ecológica significa trabajar para cambiar radicalmente los patrones de producción y consumo. Significa situar la ecología en el centro de cada proceso y de cada evaluación. Significa aportar soluciones radicales y significativas a los grandes problemas, con y para sus interlocutores: autoridades locales y nacionales, sociedad civil, comunidades, empleados y, en especial, nuestros clientes comprometidos con el medioambiente. Nuestra ambición es enorme, pero también lo es nuestra determinación.

