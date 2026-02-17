Araceli, la palista que zurce las aguas del río Limay

Sobre el agua, conocedora del Limay Araceli Balboa, vigila las costas del río. Es palista, hija de padre fabricador de kayak, hermana de los campeones de la Regata del río Negro, y además es costurera.

Tarde a tarde recorre, junto al equipo náutico de Neuquén, los 16 kilómetros del río Limay. “Estamos constantemente en movimiento, haciendo patrullas”, dice.

Araceli junto a sus 14 compañeros cuida a los vecinos que llegan a la costa a refrescarse. Les indica que tengan cuidado en determinados lugares, los ayuda en situaciones de peligro y les anticipa dónde sí y dónde no zambullirse.

“La embarcación nunca para”, dice. El equipo náutico que ella coordina tiene dos bases: una que va desde Isla verde hasta Península Hiroki y la otra que va desde Valentina Sur hasta Isla Verde. Cada grupo, en semirrígidos y en motos de agua hacen cinco o seis viajes de punta a punta, día tras adía.

Araceli, toda su vida conectada con el agua. Foto: Matías Subat

Pero, Araceli además de trabajar en el equipo náutico, es costurera. “Desde muy chiquita siempre me gustó coser y eso es una habilidad que aprendí de mi mamá”. Amante del canotaje encontró una rendija que pocos vieron. Se dio cuenta que podía coser sus propio chalecos salvavidas, cubre piernas, chaquetas de neoprene, manoplas, y todo lo que necesitaba para practicar canotaje. “Empezó como hobby, pero de a poco me di cuenta de que era una necesidad. Cada vez más gente se acerca al agua y necesita de esos elementos de navegación. Entonces armé mi pequeño emprendimiento de accesorios para navegar”.

Y ese conocimiento le sirvió para conectar su pasatiempo con el trabajo: frente a los fuertes vientos y a la inclemencia climática en el equipo náutico que patrulla el Limay se dieron cuenta que las embarcaciones quedaban al descubierto. Fue ahí que decidieron poner manos a la obra y armar fundas para las motos de agua.

“La semana pasada que llovió mucho y también hubo viento, entre varios pudimos tomar las medidas, armar los moldes, cortar la tela para hacer los cobertores para las embarcaciones”, cuenta.



Araceli pasa más tiempo en el agua que en tierra firme. Zurce, y con pequeñas puntadas. Teje de arriba a bajo el río Limay.