Catriel bajo las estrellas: caminatas nocturnas que invitan a moverse y encontrarse

En Catriel, los adultos mayores tienen una cita con el ejercicio al aire libre. “La titulamos “Caminata de las Estrellas”, porque se hace en la avenida Las Estrellas del barrio Parque YPF”, contó a Río Negro Roxana Candeano, a cargo de la dirección de Turismo de la municipalidad.

Esta inicia busca ampliar la oferta recreativa de Catriel y promover el uso seguro del espacio público en horario nocturno. La propuesta está orientada especialmente a personas adultas mayores de 50 años, tanto residentes como visitantes, y combina actividad física suave, disfrute del paisaje y espacios de socialización. La actividad consiste en caminatas guiadas por un tramo previamente seleccionado, con un ritmo accesible y enfoque no competitivo.

“Comenzamos a hacerla en verano, al principio era senderismo con observación de aves, pero como veíamos que había muchos adultos que querían hacer la actividad, buscamos una alternativa mucho más cuidada, segura. Y retomamos esta actividad como caminatas tranquilas en la noche”, contó la funcionaria.

Cada encuentro incluye una bienvenida, entrada en calor, caminata grupal con pausas para contemplar el entorno, estiramientos finales y un espacio de intercambio entre las participantes. A partir de 20:00 salen desde el punto fijo de la Avenida de las Estrellas o desde la Laguna del barrio YPF, y desde ahí recorren el barrio o suben al monumento de Ceferino Namuncurá o al de Cacique Catriel, o hasta la oficina de Turismo.

“La propuesta ha tenido buena convocatoria. Hay veces que hay más adultos otras menos, porque ellos también son muy activos. Algunos por ejemplo participan de viajes de jubilados”, cerró Candeano.