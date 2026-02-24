Creá imágenes fascinantes, y cumplí un sueño: ¡Dale vida a tus dibujos!

En este experimento, con elementos muy simples que seguro tenés en tu casa, vamos a lograr resultados muy asombrosos. Gracias a un fenómeno científico conocido como “insolubilidad”, podremos observar cómo tus dibujos se mueven y flotan en el agua. ¡A poner manos a la obra!

¿Qué necesitamos?

Antes de empezar, hay que asegurarse de tener todos los elementos necesarios:

Marcador borrable (para pizarra blanca).

Vaso con agua a temperatura ambiente.

Un plato de porcelana o recipiente de vidrio.

Paso a paso

Paso 1: Antes de empezar, te sugerimos que busques cada uno de los elementos que necesitaremos. Asegurate que el marcador sea para pizarra, esos que son borrables en seco. Y que el plato sea de porcelana o de vidrio.

Con esos elementos, el experimento te saldrá súper bien.

Un experimento que requiere de elementos simples. Foto: Matías Subat

Paso 2: Ahora viene una de las partes más divertidas: a dejar volar la imaginación que hay que dibujar.

Elegí el objeto que quieras: un sol, un hombrecito, una casa, lo que gustes.

Asegurate de dibujarlo en el medio de plato.

Sobre el plato, a dibujar lo que quieras. Foto: Matías Subat

Paso 3: Una vez que termines de dibujar, colocá agua en un vaso. Que tenga temperatura ambiente.

De a poco, andá vertiéndola en el plato. Cuidado, hay que hacerlo lentamente.

Asegurate de dibujarlo en el medio del plato. Foto: Matías Subat

Paso 4: De a poco, vas a ir viendo cómo tu dibujo se desprende del fondo del plato.

¡Fascinante!

De a poco, sumá agua. Foto: Matías Subat

Paso 5: ¡Nuestro dibujo se mueve! Así es, nuestro dibujo ya se despegó totalmente del plato y

ahora parece que tiene vida propia.

Nuestros dibujos, de a poco se mueven. Foto: Matías Subat

Los dibujos se desprender del fondo del plato. Foto: Matías Subat

Pero ¿Por qué pasa esto?

Nuestros dibujos, al sumarle el agua, se desprendieron del plato y comenzaron a flotar. Y cuando agitamos el agua, o le sumamos un poco más, se desplazaron como si pudieran moverse.

Esto sucedió porque este tipo de marcadores, los borrables para pizarra blanca, contienen alcohol.

Al agregar el agua, el alcohol se disuelve y los pigmentos se convierten en sólidos al ser insolubles en el agua. De manera paralela, la superficie de porcelana o vidrio del plato es lisa, lo que permite que los dibujos se desprendan y floten.

Este experimento te ofrece muchas oportunidades para investigar. Podés usar diferentes temperaturas de agua o utilizar otros líquidos como vinagre blanco, leche o jugo de limón para descubrir qué sucede.