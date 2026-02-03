El tejo toma protagonismo: llega un torneo abierto en Centenario, cómo inscribirte
Ésta es una noticia para los amantes de los deportes en arena, o para quienes quieren pasar una tarde diferente.
En el Paseo Costero de Centenario este fin de semana habrá una actividad que los amantes de los juegos de playa no pueden perderse: en cinco canchas preparadas especialmente con arena se disputará un torneo de tejos.
“Este campeonato ya se realizó otros años y fue furor. Por eso, este año lo volvemos a traer. El domingo 18 de enero hicimos un torneo de tejo para la familia y fue tremendo, explotó de la cantidad de inscriptos”, contó Kevin Quintero, director de Deportes de la municipalidad de Centenario. Y sumó: “Estaban todos los vecinos recopados. Pusimos música, algunos bailaron también. Fue muy divertido”.
Registro de ese torneo de tejo familiar:
Cuándo y dónde es el nuevo torneo de tejo en Centenario
El próximo torneo será el domingo 8 de febrero. Se desarrollará desde las 18 hs en el Paseo Costero. En esta ocasión será solo para adultos.
Para inscribirse solo hay que tener más de 16 años e ir una hora antes, a las 17 hs. Es libre y gratuito.
Las reglas son las de siempre: acercarse lo que más se pueda al bochín. Y el que lo logra, gana.
“Vamos a hacer dos grupitos por canchita y el ganador sigue”, explicó Quintero.
Durante los siguientes fin de semanas de febrero habrá distintas actividades en el Paseo Costero de Centenario. Ya esta planificado un torneo de tenis de mesa y hasta un beach ritmos (una convocatoria de baile).
