La noche de San Martín de los Andes se viste de arte

La Noche de las Artes es un evento muy esperado en San Martín de los Andes. Foto: Gentileza Municipalidad de San Martín de los Andes

San Martín de los Andes se prepara para una nueva edición de La Noche de las Artes. Este destacado evento cultural veraniego, que se hace desde hace varios años, transforma la arteria principal de la ciudad, la Avenida San Martín, en una gran peatonal desde Sarmiento hasta Rivadavia.

En la Noche de las Artes hay de todo: ballet, danzas, música de diferentes géneros, artes plásticas, productos de las industrias culturales, de artes y oficios. La propuesta es abrir la calle al arte y que todos, locales y turistas, estén invitados a la gran fiesta callejera.

“Es un sello identitario ya de los veranos de San Martín de los Andes, es una construcción colectiva que se sostiene por el compromiso de cientos de personas que participan con propuestas culturales, y también por el entusiasmo de las miles de personas que asisten como público en cada uno de estos eventos. En la Noche de las Artes todos ejercitamos el derecho a la cultura, tanto los artistas que se presentan como las personas que asisten como público”, dijo a Diario RÍO NEGRO el secretario de Cultura de San Martín de los Andes, Gustavo Santos.

La primera edición de este 2026 se realizó el 18 de enero, y hay una segunda fecha programada para el próximo domingo 22 de febrero. Desde las 6 de la tarde hasta medianoche habrá, en cada mitad de cuadra y en cada esquina – de manera alternada – presentaciones escénicas de arte callejero. También habrá espacios expositivos con un sector de artes visuales, otro de industrias culturales y otro de oficios. “Este año el sector expositivo va a tener más de 200 espacios de exhibición y venta. Y también hay algunos espacios institucionales como bibliotecas populares y bomberos e instituciones varias”, contó Santos.

“Es un evento que muestra la gran diversidad cultural que tenemos en San Martín de los Andes. Y es también uno de los eventos culturales más convocantes, más o menos 6.000 personas tenemos en cada edición”, dijo Santos.

El municipio, durante el evento realiza encuestas para analizar el alcance de la acción. Entre los datos recolectados encontró que el 80% de los asistentes son vecinos de la localidad y sobre todo vecinos que vienen de los barrios más alejados del centro y un 20% son turistas.

“Sin duda es un producto de turismo cultural, pero decimos también que es un lugar de encuentro, donde por ahí te encontrás con vecinos que hace mucho que no ves. Es un evento de ciudadanía, un evento de democracia cultural porque no hay curaduría. Todos los artistas que quieren presentarse lo hacen”, contó el funcionario.

En esta nueva edición la apertura la realizará la fanfarria militar “El Hinojal” pertenece al Regimiento de Caballería de Exploración de Montaña 4 “Coraceros General Lavalle”. Y a partir de ese momento ya se desarrollarán todos los espectáculos escénicos y estarán los espacios expositivos a disposición para que la población los visite.