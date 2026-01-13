Verano 2026: ¡A la orilla! curiosidades desde nuestros balnearios

Frente al río, al mar o lagos, durante el verano, suceden historias que merecen ser contadas. En esta sección «A la orilla» todos los martes vas a encontrar curiosidades que llegan desde nuestros balnearios.

En la entrega de hoy las historias vienen desde Neuquén capital, San Antonio Oeste y San Martín de los Andes.

Verano 2026: Influencer del agua

@bitacora.para.guardavidas una cuenta para seguir este verano. Foto: Gentileza

Alexia Hale es guardavidas, docente y coach. Y además es creadora de la “Bitácora para guardavidas”, un libro y una cuenta de Instagram dedicada a publicar contenido valioso para guardavidas y bañistas.

“De temporada a temporada el guardavida pasa ocho meses sin ejercer la actividad y cuando vuelve es importante poder reforzar este contenido”, contó a Diario RÍO NEGRO. Es por eso, que decidió reunir de manera pedagógica todos sus aprendizajes y saberes, de sus16 temporadas como guardavidas, también como coordinadora, como jefa de operativo y trabajando en el exterior.

Subiendo contenido a la cuenta de Instagram – @bitacora.para.guardavidas – se encontró con una sorpresa: “Al principio tenía material para guardavidas o para el aspirante a guardavidas, pero, de a poco se fue dando que un montón de personas, amigos, familiares me seguían y no eran guardavidas y decían “qué bueno el contenido, lo miro porque también aprendo”. Entonces, a raíz de esos comentarios empecé a ampliar la información para las personas que me veían y que no eran guardavidas pero que tenían interés por saber más sobre los ríos y lagos del Alto Valle”.

Alexia Hale sabe que muchas de las personas que van a los balnearios de Neuquén les falta información clave que les puede ayudar a evitar accidentes: “Me angustia muchísimo ver todos los años la cantidad de ahogados o personas que pierden su vida en el río. Por eso, decidí hacer algo al respecto y decidí compartir mis conocimientos para poder ayudar a evitar o minimizar los accidentes acuáticos”, contó.

Y sumó: “Muchas personas no saben lo que es una corriente, un remanso o un remolino. Por eso, me gusta la idea de que esta información llegue a todos los que vivimos en el Alto Valle para empezar a tomar conciencia y tener respeto por los caudales del río, de los lagos o de la misma pileta en la zona profunda”.

Los comentarios y respuestas que le llegan le llenan el corazón de alegría. Muchos destacan que se encuentran con contenido que nadie antes le había explicado, otros que les gusta el modo que tiene de explicar y otros le agradecen por transmitir ese tipo de material. “Me pone muy feliz y me motiva a hacer más contenido. Siempre intento hacerlo desde mi buena fe, desde mi pasión por la profesión y desde mis ganas de ayudar a la gente y salvar vidas”, cerró.

Verano 2026: reglas claras para pescar

La Secretaría de Gobierno será responsable de hacer cumplir la ordenanza en San Antonio Oeste. Foto: archivo.

San Antonio Oeste aprobó una ordenanza que establece sectores específicos para la práctica de la pesca deportiva en el ejido de San Antonio Oeste. La medida, que incluye áreas populares como Las Grutas, busca ordenar la actividad, evitar conflictos con otros usos recreativos de la costa y proteger el entorno natural.

La pesca deportiva —de fuerte peso recreativo y turístico— fue el eje de la Ordenanza 7718, que establece por primera vez un esquema claro de zonificación y regulación para su desarrollo en la costa local.

También se fijó la prohibición de pescar entre las 8 y las 20 en los sectores habilitados como balnearios con guardavidas, para garantizar la seguridad de los bañistas. La normativa tendrá vigencia desde el 8 de diciembre hasta el final de Semana Santa de cada año, coincidiendo con la temporada alta.

Verano 2026: Vuelve más grande y renovada

La Feria de emprendedores, un clásico del verano de San Martín de los Andes. Foto: Gentileza

En enero volvió la feria de emprendedores, un clásico del verano de San Martín de los Andes. Este año llega más grande y renovada porque participan más de 50 emprendimientos locales y 30 visitantes – que irán rotando a lo largo de la temporada -. Y, además, este 2026 la feria tiene nueva decoración realizada por los propios emprendedores.

Quienes la recorran van a encontrar productos artesanales, únicos y originales, realizados por productores locales en rubros como mermeladas, tejidos, chocolates, cosmética natural, cuero, vitrofusión, cerámica, madera, textil y mucho más.

“Para nosotros es una alegría enorme ver una feria tan viva, con cerca de 100 emprendimientos que apuestan a la producción y al trabajo artesanal”, aseguró Ian Bruno Reparaz, subsecretario de Producción, Empleo y Juventud de San Martin de los Andes a Diario RÍO NEGRO. Y sumó: “Cada verano la feria se consolida un poco más como un espacio de encuentro, de identidad y de acompañamiento a quienes apuestan por emprender”.

El paseo funcionará todos los días de 18 a 23 hs, ocupando toda la calle Rosas y Elías Sapag.