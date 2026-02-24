Últimos días para disfrutar de la pileta municipal de Cipolletti y el balneario de Isla Jordán: cuándo cierra la temporada

El natatorio municipal y el Balneario de la Isla Jordán cerrarán la temporada de verano 2026 esta semana en Cipolletti. Ambos espacios funcionarán los próximos días con sus horarios habituales y servicios de seguridad para los visitantes tras una exitosa temporada.

Según comunicó el Municipio, el cierre se concretará el sábado 28 de febrero. El gobierno recordó que el Balneario estára habilitado de 14 a 20, con servicio de guardavidas y seguridad.

Balneario de la Isla Jordán: horarios, guardavidas y sector habilitado para bañistas

El sector habilitado comprende la costa del río delimitada entre el Botero municipal hacia el oeste y el Parador La Balsa de la Isla Jordán. El área está señalizada y dispone de cuatro puestos de control con nueve guardavidas que realizan monitoreo permanente.

El operativo incluye presencia de la Policía y Prefectura, además de seguridad de tránsito. El horario de funcionamiento se mantiene de 14 a 20 hasta el cierre de la temporada el 28 de febrero.

El Balneario de la Isla Jordán, al igual que la pileta municipal, estarán habilitados hasta el sábado. Foto: Florencia Salto.

El natatorio municipal, ubicado en la Isla Jordán, abre de 14 a 20 hasta la fecha prevista de finalización. El predio cuenta con más de 42.000 m2 de espacio verde, quinchos de paja, sombrillas, dos piletas y baños con ducha.

Natatorio municipal en Cipolletti: precios, cupos limitados y cómo sacar entradas online

Para la seguridad de los bañistas en el natatorio municipal hay tres guardavidas y dos puestos de vigilancia permanentes. El cupo de ingreso es limitado. La entrada general tiene un valor de $2000 para adultos y mayores de 18 años; jubilados, menores de 18 y personas con discapacidad no abonan.

Las entradas pueden obtenerse de manera online a través del sitio oficial del Municipio de Cipolletti. También se encuentra disponible información actualizada sobre la temporada de verano 2026 en la web institucional.