Fernández Oro invita a enamorarse de la naturaleza: caminatas en la Reserva Puerto Viejo

Fernández Oro tiene una invitación para toda la familia: caminar entre árboles y aves, en la Reserva Puerto Viejo, un espacio de 60 hectáreas recuperado por la ONG Guardianes de Río Negro y la Municipalidad en 2022. “El objetivo de estas caminatas es que las personas que participen no solamente puedan disfrutar de una actividad al aire libre, sino que también comiencen a apropiarse de este espacio y a cuidarlo. Como decimos, no se puede querer lo que no se conoce”, dijo a Diario RÍO NEGRO Ivana Ulloa, directora de Turismo de la Municipalidad de General Fernández Oro.

Las caminatas son guiadas por los miembros de la Asociación Guardianes del Río Negro e impulsadas desde el Municipio. “Los guías van interpretando el paisaje, la flora, la fauna”, sumó. Las caminatas duran aproximadamente una hora y media. Se realizan los martes y jueves de 18:30 a 20 hs. Son gratuitas y solo hay que anotarse completando un Google Form disponible en las redes sociales del Municipio o al 2996261028. El recorrido por los senderos es de baja dificultad. Y proyectan, si el tiempo acompaña, extenderlas hasta marzo.

Las caminatas están a cargo de la ONG Guardianes de Río Negro. Foto: Gentileza

“Muchos de quienes vienen son de Fernández Oro, pero también hay un número importante de vecinos de ciudades vecinas, como de Cipolletti”, contó Ulloa. Y sumó: “también hay una balsa enterrada que los guías muestran. Porque de lo que se trata también es contar la historia de nuestro río y la importancia que tenía hace muchísimos años para el movimiento económico de esta zona”.

Quienes ya han ido a las caminatas, cuentan que tuvieron una experiencia hermosa. Muchos se van enamorados del lugar. “Gusta mucho la conexión con la naturaleza, salir un poco del ruido de la ciudad. Mucha gente nos dice que es similar a la cordillera, es como estar recorriendo un sendero en El Bolsón. Hay que ir y conocerla para dimensionar lo que tiene esta reserva porque vos comenzás a recorrer los senderos y no solamente ves árboles nativos y vegetación autóctona, sino también aves. La conexión con la naturaleza es lo que más gusta cuando van a este lugar”. Y cerró: “Además de estar en movimiento y hacer ejercicio, buscamos que la gente conozca, se enamore de este lugar, y por tanto, lo cuide”.