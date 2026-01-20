Verano 2026: ¡A la orilla! curiosidades desde nuestros balnearios: clases de natación, cielos y lobos de mar

En verano suceden historias y hechos que merecen ser narrados. En Patagonia, en nuestros balnearios, todos los días hay imágenes para contar. En esta entrega las noticias vienen desde Neuquén capital, Las Grutas y Punta Villarino. No te las pierdas.

Superar el miedo al agua, aprender a nadar

Con la llegada del verano y del calor, los balnearios municipales de la ciudad de Neuquén se convierten en uno de los espacios más elegidos por los vecinos y vecinas para disfrutar del aire libre. Y este año, quienes no saben nadar, tienen una oportunidad para aprender.

Durante este verano, la municipalidad impulsa el programa Sumate al Verano, una propuesta que reúne actividades deportivas y recreativas destinadas a niños, niñas, jóvenes y adultos.

Entre las iniciativas se destacan las clases de natación para niños y adultos, una oportunidad no solo de aprendizaje, sino también de recreación y cuidado en el agua.

Para los más chicos las clases van de 17 a 19. Se dictan los lunes y miércoles en el balneario Sandra Canale y los martes y jueves en Valentina Brun de Duclot.

Las clases de natación para adultos se dictan en el balneario Sandra Canale los martes y jueves, a partir de las 11.

En ninguno de las dos casos es necesario la inscripción previa.

De lo que se trata es de que quienes lo deseen, puedan acceder a ríos y lagos con más seguridad. Y por supuesto, poder disfrutar del verano aprendiendo una nueva actividad.

Cuando cae el sol en Las Grutas

Lluvia de estrellas Gemínidas, 14 de diciembre de 2025 en Salinas del gualicho. Foto: Denis Martínez

Con apenas alejarnos unos pocos kilómetros del casco urbano, el cielo de Las Grutas muestra su esplendor. “Al no haber contaminación lumínica, uno puede contemplar un cielo bastante estrellado con una buena calidad de cielo, con una atmósfera bastante transparente y limpia para ver las estrellas”, explica Denis Martínez, astrofotógrafo, divulgador científico y director de Astroturismo Las Grutas.

De fondo el sonido del mar, y de frente, si uno levante la cabeza, se abre el cielo impoluto de Las Grutas. ¿Qué particularidad hay en verano para disfrutar? ¿A qué prestarle atención? ¿Dónde hacer foco?

Martínez explica que en esta época del año el hemisferio sur mira hacia afuera de la Vía Láctea, eso hace que veamos un cielo con bastantes estrellas, pero no tanto como en invierno que miramos hacia el centro de la Vía Láctea, y ahí se ve un cielo con la mayor densidad de población de estrellas. Pero, aun así, en esta época es ideal para poder ver el último brazo de la Vía Láctea.

Para ubicarlo, Martínez da indicaciones precisas: “Cuando miramos a las Tres Marías, que es de la constelación de Orión, y si de ahí, miramos en dirección hacia la Cruz del Sur, es decir, hacia el sur, vamos a ver que hay como una especie de brazo o de camino de bastante condensación de estrellas: ese es el último brazo de la espiral de Vía Láctea. Se ve como un manchón de estrellas”.

A simple vista se ve. No es necesario usar ningún dispositivo. Aunque para tener una experiencia plena, se recomienda silenciar notificaciones, respirar profundo, y entregarse a la experiencia de observar mirando hacia arriba.

¡Lobo a la vista!

El avistaje de lobos marinos es una experiencia que puede disfrutarse durante el verano. Foto: Gentileza

Durante el verano, en las playas de Río Negro que forman parte de Áreas Naturales Protegidas, se pueden disfrutar de una vista muy particular: sobre los islotes, a pocos metros de la costa descansan los lobos de mar.

Punta Villarino es el lugar ideal para disfrutar de la presencia de los lobos marinos. Es un playa patagónica en San Antonio Este que se llega desde Las Grutas por la ruta costera hacia el muelle del puerto. Es famosa por sus aguas turquesas, arena de conchillas, y por tener una gran colonia de lobos marinos.

Cuando la marea está baja los lobos marinos descansan en el banco reparo (islote), ubicado a varios metros de la costa. A medida que la marea comienza a subir, el islote se cubre de agua y los animales se trasladan hacia la playa, al sector conocido como apostadero.

El avistaje de lobos marinos es una experiencia que debe disfrutarse de manera responsable, siguiendo determinadas pautas: