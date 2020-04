Verón y su relación con Maradona: "el tiempo cura heridas"

Juan Sebastián Verón habló de su relación con el hoy entrenador de Gimnasia, Diego Armando Maradona, y aseguró que “el tiempo cura heridas y te puede traer otra vez esos vínculos que tuviste”, y admitió que “fue un ícono de una época increíble del fútbol argentino”.

“No estoy peleado, para mí no hay pelea, pudo haber existido alguna contestación pero puedo sentarme a charlar con él", aunque agregó. "A mí no me gusta la falta de respeto y menos si en nuestro caso proviene de un jugador de fútbol, fue feo escuchar que te digan que te tiraste para atrás en un partido. Por eso respondí”, agregó el máximo responsable de Estudiantes.

“Yo crecí bajo ese ícono que fue Diego. Me levantaba como muchos argentinos bien temprano para verlo jugar en el Nápoli, fui a jugar a Italia porque quería jugar en el fútbol que jugó Maradona y en mis comienzos tuve la suerte de compartir un plantel y fue una época hermosa”, agregó.

Luego destacó: “más allá de algún dicho o de algún ida y vuelta nada cambiará lo que sentí por él como jugador y las cosas que viví no me las voy a olvidar. Se va a dar un reencuentro, hay que encontrar el momento nomás".

Por último sobre su relación con el actual técnico de Gimnasia señaló que “yo, la última imagen que tengo de mi viejo (Juan Ramón Verón) como jugador, fue en un Estudiantes-Boca. Ahí Diego, colgado de un alambrado, se va expulsado y mi papá ese día se retiró del fútbol”.