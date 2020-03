Viajero de Neuquén varado en Lujan por la cuarentena, pide ayuda para volver

Sebastián es de Chos Malal y hacía allá iba, en su bicicleta con sus dos mascotas, cuando el gobierno nacional decretó el aislamientos social, preventivo y obligatorio. Quedó varado en Luján (Buenos Aires) y allí está cumpliendo la cuarentena en un hogar prestado. Pero quiere volver al suyo y poder continuar el aislamiento cerca de su familia y en su lugar.

Cuando salió a recorrer el mundo en bicicleta no sabía que esto pasaría. Es que Sebastián no emprendió viaje hace un par de meses, lo hizo hace casi cuatro años. Y aunque su plan no era volver, la realidad se lo impulso. Sin embargo, el avance repentino del coronavirus no le dio tiempo necesario para desplazarse a su hogar en el norte neuquino.

"Yo salí hace cuatro años y ahora justo me tocó esto, no es que salí ahora, salí hace tiempo. Me iba a ir a Uruguay y de ahí a Brasil, pero empecé a escuchar de casos y me volví, pero no alcancé a llegar", contó el viajero en diálogo con RÍO NEGRO.

"Me quiero volver, porque dicen que se va a complicar mucho. Quiero llegar lo más rápido posible allá. Igual acá estoy cumpliendo la cuarentena", confió Sebastián quien viaja acompañado, desde hace un tiempo, por sus mascotas adoptadas: su perra "Negra" y su gata "Ingrid". "Te hacen compañía, ahora que se llevan bien no se separan nunca", agregó él sobre sus compañeras de viaje.

Negra e Ingrid aprendieron a quererse y no se separan ni un minuto. (Foto: Gentileza)

Lo cierto es que Sebastián no tiene recursos para volver por otros medios y tampoco lo puede hacer sin violar el decreto nacional. Es por eso que públicamente pide ayuda para volver a su lugar. "Mi mamá y mi hermano están viendo si hay alguien que me pueda llevar, algún camión", contó el viajero varado que compartía sus experiencias a través de la página de facebook "Nomade Chosmalence".