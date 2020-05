Vida y obra de Horacio Bascuñán, un referente literario

Horacio Bascuñán es, sin dudas, uno de los poetas más importantes de la región. Y así como destaca por su prosa, destaca también por la particular odisea que implicó publicar sus obras, una tarea que Germán Gorosito logró llevar a cabo no sin antes enfrentar varias complicaciones.





“La voz de la sombra / Talabarterías y otros poemas” es un libro reversible, editado en Buenos Aires por la editorial Punto Aparte y en Perú por Iachai Book; y nace de la idea de que Horacio Bascuñán, además de ser considerado uno de los mejores poetas de la región y referente por los Derechos Humanos, nunca había sido editado.

“Este libro está pensado como un libro reversible. ¿Por qué? Porque son dos libros. Tiene dos tapas. El lector puede iniciar la lectura eligiendo primero la obra de Horacio Bascuñán (que son sus poemas y relatos), o la biografía de Horacio, que es lo que yo escribí”, explica Gorosito, oriundo de Esmeralda (Santa Fe) pero radicado hace tiempo en Fernández Oro.

Así las cosas, podemos encontrar dos opciones en el libro. La poesía de Bascuñán, que es interesante y atractiva; y la biografía, que lo es por su valor y también por lo que costó recopilarla. Y eso, por si mismo, es una historia que merece ser contada aparte.

“Hace unos años, viajé a Buenos Aires a visitar a don Osvaldo Bayer para hacer un pequeño audiovisual que me pidieron para la Feria Internacional del Libro de Perú. Ese día que pasé en lo de don Osvaldo le mostré algunos poemas de Horacio, y Bayer me dijo “¿Pero quién lo editó a este tipo?”. Cuando yo le explico que nunca lo habían editado, me dice “no puede ser, es un gran poeta, hay que hacer un libro”. Ese mismo día conozco a Julio Ferrer, un gran escritor de Buenos Aires, y se interesó muchísimo por la historia de Horacio”, relata Germán. Claro, la cosa no quedó ahí.



Gorosito junto a Osvaldo Bayer, quien insistió para que alguien editara a Bascuñán.



“Ferrer lo empezó a investigar por su cuenta, y cuando el año siguiente viajó al Alto Valle a presentar su libro sobre la historia del periodismo argentino, me pidió que lo llevara a conocer a Horacio. Ese día compartimos una cena y Julio Ferrer terminó convenciendo a Horacio Bascuñán de hacer este libro”, cuenta el autor.

¿Cómo comenzó la tarea de reconstruir la biografía? “Para poder escribir el libro tuve que hacer una investigación sobre la vida de Horacio Bascuñán, algunos viajes al norte neuquino y distintas ciudades del Alto Valle, y finalmente a su ciudad natal de Linares, en Chile. Ahí caí justo en el momento en el que se inicia la gran revuelta en contra del presidente Piñera, y el contexto me ayudó un montón a hacer la investigación, porque apareció mucha gente que había sido desaparecida y torturada, que habían sido compañeros de Horacio o que no se animaban a hablar”, cuenta Gorosito.

Como mencionamos previamente, la particularidad de Bascuñán es que su historia personal está a la altura de su obra en cuanto al interés que puede generar. Y Germán repasa un poco de la vida del poeta, para que entendamos la importancia de rendirle homenaje.



El libro editado por Gorosito es doble: en una parte se leerá la obra de Bascuñán;y en la otra podrá conocerse su historia de vida.



“Horacio cruzó la Cordillera de los Andes, escapando de la dictadura de Pinochet, caminando. Junto a otro compañero fueron los únicos dos sobrevivientes de ese viaje, y llegaron justo al lugar donde nace el río Neuquén, nada podía ser más poético. Llegaron al lugar que se llama “Barros Negros”, en el norte neuquino. En este libro yo pude conseguir algunos documentos interesantes, como la bitácora de viaje que Horacio escribió en su camino por la Cordillera. También conseguí el “Bando número 14”, que es un comunicado del ejército de Chile donde dice que Horacio y otras tantas personas tienen 24 horas para presentarse ante ellos o serán “ajusticiados donde sean encontrados” (por eso Horacio decide escapar)”, relata Gorosito.

Al mismo tiempo, Germán da cuenta de su ardua investigación al comentar que “encontré imágenes, textos y documentos sobre su participación militante. Participó en un principio en el Movimiento de Izquierda chileno, después se pasó al Partido Comunista, pero siempre desde lo artístico. Él conoció a Pablo Neruda y estuvo en su casa compartiendo junto a sus compañeros del grupo MÁS, un grupo de artistas militantes a través de la poesía. También tuvo encuentros con Allende, conoció y entrevistó a Fidel Castro, conoció a Robert Kennedy en su visita a Linares, fue compinche del obispo de Nevares, participó acompañando a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo del Alto Valle, estuvo acompañando la lucha de los obreros de Zanón y el maestro Fuentealba. Toda su vida tuvo una militancia desde el arte”.

Así, el libro es ante todo un homenaje. Y lo es también con un fin solidario. “Todo lo que se está recaudando con el libro lo estamos destinando para Horacio, que está con una necesidad importante por cuestiones de salud. Por suerte ya vendimos cerca de 150 libros y la editorial está haciendo una nueva tirada”, explicó Gorosito.



Una de las tantas reuniones que Germán Gorosito mantuvo para juntar testimonios e historias del paso de Bascuñán por la literatura y la militancia en Latinoamérica.



Recordar obras, pero también historias de vida. Rememorar la importancia del aporte de nuestros escritores regionales. Sea cual sea el objetivo, Gorosito dio un paso grande para poner el nombre de Horacio Bascuñán donde merece.



Un repaso por la obra de Gorosito



Sus libros en Argentina – Editorial Utopías:



1999 – De soles y mares (poesía).

2003 – Intentos (poesía).

2014 – En medio del silencio (poesía, cuento, relato, canciones).

2016 – Haikus de luna (haikus)



Libros en Argentina - Editorial Puntoaparte:



2020 – La voz de la sombra – Talabarterías y otros poemas (libro reversible).



Sus libros en Perú – Editorial Yachay:



2017 – El sinlugar (novela).

2018 – Colección de oro 20 años (incluye De soles y mares, En medio del silencio, Haikus de luna y El sinlugar).

2020 – La voz de la sombra – Talabarterías y otros cuentos (libro reversible).



Obras de teatro:



2019 – Mujer sin silencio (adaptación de Compañía de teatro Matices, Quito, Ecuador).

2019 – La voz del silencio (adaptación de Compañía de teatro El carro, Río Negro, Argentina).