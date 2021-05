Video: así llegaron a Copahue con un metro de nieve

Adrián Sepúlveda creció en la nieve que cae y cae en ese paraíso llamado Caviahue-Copahue en el cordillera neuquina. Y si en el verano aprovecha para pedalear en los senderos de montaña y comparte la información para que todos puedan, a partir del otoño está presto para internarse en el manto blanco que las cubre. Para chequear cómo está el Centro de Salud termal y por el placer de enfrentarse a un metro acumulado y pasar, como le enseñaron sus padres, como le enseña a sus hijas, porque así son las cosas por acá. Eso ocurrió el último fin de semana, cuando la primera gran nevada sepultó los 18 km entre Caviahue y Copahue, en especial los últimos seis. La rutina de lo extraordinario para los que se criaron en estas tierras, asombro puro para los de afuera.

Fernanda, su mujer y Rocío, una de sus hijas, se sumaron a la aventura. Foto: Adrián Sepúlveda

Este es el relato de Adrían, de 39 años, hoy prestador turístico desde Caviahue Aventura.

“Después de la primera nevada organizamos un ascenso a Copahue con un doble sentido. Por un lado, de cierta manera recreacional, nos lo tomamos así, ya que nos gusta manejarnos en la nieve. Y por otro lado estábamos yendo a controlar el edificio del Centro de Salud, que lo acababan de cerrar, para chequear que no se viera afectado por las nevadas. Pero quedó operativo para poder cubrir ciertas necesidades en invierno, como turismo o accidentes en lamontaña, que no es que sea cosa de todos los días, pero cada año y en pandemia más gente disfruta la montaña sea caminando con raquetas, equipos de travesía, esquí de fondo, motos de nieve”, cuenta.

¿Y cuánta nieve acumulada había? “En la entrada a Copahue a 2000 msnm nos bloqueó un metro de acumulación, más los bardones. En lo previo, de unos 50 a 70 cm parejos desde las lagunas Las Mellizas, que están a 1800 msnm”, responde.

Por seguridad, siempre salen en dos vehículos. Y mantienen contacto por VHF con Caviahue. Foto: Adrián Sepúlveda

“Como experiencia es única y pone a prueba tanto los vehículos como conocimientos que se van adquiriendo al vivir en estos lugares. Como siempre digo, ‘gracias viejos por elegir criarnos acá’”.

Una pasión que se transmite. Y sino que lo diga el propio Ariel. “Rocío, la más grande de nuestras dos hijas, me ve cambiarme y no se me despega, siempre que puedo la llevo. Y Ferchu, mi mujer, se sumó el primer día para dar una mano como soporte y sumar horas de conducción en la nieve. Es que siempre realizamos estás salidas mínimo dos vehículos para cubrir eventualidades y con equipos VHF mantenemos comunicación con Caviahue”, agrega.

El segundo día de nevadas se sumó gente de Termas que subían a controlar sus edificios. ¿Cómo encontraron Copahue? Con buena acumulación de nieve, más de lo esperado en una primera nevada... pero da buen augurio de temporada invernal, por lo menos en cuanto al clima”, responde Ariel, con el deseo como todos por acá de que puedan trabajar en el invierno. Ahora se despides, ya es tiempo de encarar la próxima aventura en la tierra que lo vio crecer.