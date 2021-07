Video: Macri hizo una extraña analogía entre las mujeres y el cambio y generó polémica

El expresidente Mauricio Macri lanzó hoy desde España una curiosa frase, cuando al hablar sobre la necesidad del "cambio", leitmotiv de la campaña con la que llegó a la Presidencia en el 2015, afirmó que ello genera "miedo" a la sociedad, tal como, sostuvo, les ocurre a las mujeres que no "tiran por la ventana" a los hombres por temor a "no conseguir algo mejor".

Macri vino a España a enseñarle a Casado cómo perder la reelección por paliza sin llegar a la segunda vuelta. Pero al final terminó hablando de esto. pic.twitter.com/ffKBe8uuAB — Bruno Bimbi (@bbimbi) July 8, 2021

"Uno generalmente gana con el mensaje poniendo la palabra cambio, pero el cambio genera ambivalencia: yo quiero cambiar y cuando llega a último momento, es como, 'me tiro al agua, no me tiro, estará fría, estará caliente, perderé no perderé'", dijo Macri al pedir a los argentinos el apoyo a Juntos por el Cambio en las próximas elecciones legislativas.

Pero continuó con una extraña comparación: "Cuántas veces nos hemos salvado que nuestra mujer nos dice 'no lo aguanto más, lo voy a tirar por la ventana' y después dice 'y si no consigo algo mejor' entonces se quedan aguantándonos más tiempo".

Y agregó: "El cambio genera las dos cosas: es fascinante y te genera miedo. Nuestra tarea es demostrar que no hay vuelta atrás".

El expresidente participó esta mañana del cierre de los cursos de verano del Partido Popular Europeo (PPE) en El Escorial, donde fue uno de los oradores y sorprendió por la extraña analogía de su frase.

Para reforzar su concepto, Macri señalo que "el tiempismo es lo más importante, no tenemos duda de lo que hay que hacer para que una victoria lleve a otra victoria y que no te tiren 14 toneladas de piedras como me pasó a mí y vayas para atrás", en alusión a las masivas protestas en rechazo a la reforma previsional de su Gobierno en 2017.

- Con información de Agencia Télam.-