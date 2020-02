Video: misterio en el viejo hospital de Cipolletti

El extraño caso se vivió en los pasillos de la antigua sede del hospital de Cipolletti, situada en calle Fernández Oro. En el lugar siguen funcionando algunos sectores de Salud y cuenta con personal que cumple tareas durante la noche.

Un testigo del hecho paranormal contó que sucedió por la madrugada, cuando notaron que uno de los pasillos se encontraba inundado por el agua que salía de una canilla ubicada en cercanía a los consultorios .

“No era la primera vez que pasaba, por eso fuimos a ver las cámaras para comprobar si alguien la abría y nos encontramos con lo que se ve en el video”, expresó un trabajador hospitalario. Y agregó que para cortar el agua debió que “darle entre cuatro y cinco vueltas”.

Después de unos momentos se volvieron a acercar, giraron “la manija de agua y estuvo 1 minuto sin salir agua y después empezó a salir de la nada”.

“Me han dicho que una compañera enfermera que falleció hace años se manifiesta en el establecimiento de esa manera”, mencionó.

Esta no es la primera vez que los empleados pasan por un hecho de este tipo al que no le encuentran explicaciones. “Suele pasar muy seguido y de noche. Hace un mes atrás estamos en la recepción, no había viento y se cerró la puerta de golpe”.