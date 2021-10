Viedma inicia la semana con cinco casos activos de coronavirus

En Viedma no se registraron casos y tampoco phubo pacientes recuperados. . Foto Archivo: Marcelo Ochoa

El parte provincial del Ministerio de Salud de Río Negro confirmó 3 personas fallecidas, 9 contagios y 12 pacientes recuperados durante esta jornada. En Viedma no hubo casos nuevos y tampoco recuperados, manteniendo los cinco casos activos desde el último parte del sábado.

La ciudad había llegado a cero contagios hace una semana atrás, gracias al avance de la vacunación que hizo descender en la Provincia el número de contagios.

Sin embargo, no se alcanzó aún el 80% de vacunación para alcanzar la "inmunización de rebaño" ya que hay personas que no se vacunaron, teniendo en cuenta que la inoculación no es obligatoria.

Las autoridades sanitarias remarcaron la importancia de la vacunación, clave frente a esta enfermedad, y resaltaron que la última internación por covid-19 en el hospital Zatti, fue hace una semana y se trataba de una persona que no se había vacunado.

Desde que se inició la pandemia, la capital rionegrina registra un total de 10.140 contagios: 207 personas fallecidas, 5 casos activos y 9.928 pacientes recuperados.

En tanto, en Carmen de Patagones hay 4 casos activos y desde que se inició la pandemia totaliza 4.814 contagios: 141 personas fallecidas, 4 activos y 4.669 recuperados.