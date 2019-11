Vilas: “ Hay enojo por injusticias y desigualdades que se perpetúan”

Foto: AP.

Para el analista político Carlos Vilas, no hay patrones comunes en la situación actual de América Latina, ya que mientras en Chile y Ecuador “hay protestas masivas contra las políticas neoliberales”, en Bolivia “hay claramente un golpe militar de un gobierno surgido de elecciones” con intervención externa.

Vilas es abogado y politólogo, es profesor e investigador de la Universidad de Lanús, en donde dirige la maestría en Políticas Públicas y Gobierno. Fue docente en La Plata, Complutense de Madrid, Autónoma de Barcelona, Columbia, Duke y Florida.

Vilas señala que “en Chile hay una protesta masiva contra 30 años de política económica y social neoliberal. A fines de los 80 se fue Pinochet, pero sus sucesores siguieron dentro del diseño institucional fijado por la dictadura. Contra eso es lo que están reclamando sobre todo los jóvenes, que a diferencia de sus padres no conocieron a Pinochet y sufren una estructura socioeconómica discriminatoria: en Chile no hay sector público en Educación, Salud o servicios públicos. Los reclamos son mayores y Piñera no tiene respuestas”. Para Vilas “es una protesta política contra todo el sistema político surgido del pospinochetismo”.

Hay un diseño regional donde se usa a las instituciones del Estado para prevenir la formación de gobiernos populares democráticos que respondan a las demandas de sus poblaciones

En el caso ecuatoriano, Vilas recordó que la protesta fue contra un decreto del presidente Lenin Moreno su encareció los combustibles “que hacía el juego al FMI, unas condicionalidades muy parecidas a las que nos pretende imponer a la Argentina. La gente salió a cuestionar eso y logró que diera marcha atrás”. Recordó que Moreno "intentó desplazar a los partidos y movimientos que conformaron la Revolución Ciudadana, que no es solo Correa, exiliado en Bélgica. Los principales referentes, como el exvicepresidente Jorge Glass está preso y aislado hace dos años. La presidenta de Pichincha está acusada de rebelion sin pruebas a solo efecto de ser destituida de un cargo obtenido en elecciones limpias. Virgilio Hernández también está preso. Son armados juridicos politicos. Fíjese que el embajador de EE.UU en el país es un exjuez que cuando asumió dijo que venía con el proposito de fortalecer el sistema político, al igual que se hizo con Dilma Rousseff, o Lula".

Vilas sostiene que “hay un diseño regional donde se usa a las instituciones del Estado para prevenir la formación de gobiernos populares democráticos que respondan a las demandas de sus poblaciones y cuando se han instalado ven de qué manera: a través de golpes, manipulaciones de los medios o la Justicia, el Lawfare, logran voltearlos”.

Vilas no cree que la inestabilidad provenga de los sistemas presidenciales. “Cuando los presidentes expresan las demandas de justicia social y emancipación de sus pueblos, ahí son problema. Nosotros aprendimos el presidencialismo de EE. UU. Hay insatisfacción de los pueblos de América Latina con situaciones de injusticia y discriminación que se perpetúan y cada vez que organizaciones populares tratan de dar vuelta la taba aparece lo más virulento, autoritario y represivo de los regímenes políticos”, concluyó.