Villa la Angostura protesta porque Salud no permitió el arribo de médicos especialistas

La comunidad de Villa La Angostura realizó una ruidosa protesta porque el Ministerio de Salud provincial no permitió el arribo de médicos especialistas que iban a capacitar al personal de Salud en el tratamiento de pacientes con covid-19.

La protesta fue en el centro de la localidad. A partir de las 18 horas, un grupo de personas concentró en la Plaza San Martín mientras que una extensa caravana de vehículos hicieron sonar sus bocinas sobre la Avenida Arrayanes.

Minutos después, los manifestantes marcharon a pie sobre la calle principal del centro.

El conflicto se originó cuando un grupo de médicos privados y la Cooperadora del Hospital Oscar Arraiz consiguió recursos para traer en un avión sanitario a cuatro especialistas en terapia intermedia y terapia intensiva con experiencia en tratamiento de pacientes con coronavirus.

El vuelo tenía previsto llegar el próximo sábado, pero desde la cartera sanitaria provincial advirtieron que si los especialistas arribaban a la localidad, debían cumplir los 14 días de aislamiento.

Los organizadores de la capacitación expresaron su preocupación esta mañana en el Concejo Deliberante, donde hicieron uso de la banca vecinal.

El médico clínico Pablo Javes, y uno de los gestores del evento, comentó al portal Diario Andino el trasfondo de la cuestión: “A la tarde me entero por un mensaje de WhatsApp que emitía el Doctor Sáenz (jefe de la Zona Sanitaria IV) que le enviaba a Tornelli (director del Hospital Oscar Arraiz) que no iban a autorizar esta capacitación, que no era necesaria porque la provincia además de proveer los cascos también la podía dar vía Zoom”.

Javes agregó que no se trataba de una cuestión política. "Me pareció que dada la efervescencia que había en la comunidad, fui a las fuentes, fui a buscar a la gente que sabe, y por eso fue que avancé con la cooperadora y el director del hospital”, afirmó.

El intendente, Fabio Stefani expresó públicamente su postura favorable para permitir el ingreso de los especialistas. En la misma sintonía se expresaron los concejales de la ciudad.