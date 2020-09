Villa Mascardi: defienden a Odarda por la denuncia penal

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y la titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, Magdalena Odarda fueron denunciadas por “incumplimiento de los deberes de funcionario público, encubrimiento y abuso de autoridad” en el conflicto de Villa Mascardi.

La respuesta a la presentación del abogado roquense y dirigente del PRO, Nicolás Suárez Colman partió del partido de Odarda, Río es ParTE, y planteó al denunciante que “no hay lugar para su ridículo planteo en esta situación tan urgente. Haga algo útil por la Justicia, preséntese en las causas en trámite, sume la prueba que le asiste y corte con este circo en el que usted tiene puesta la ropa más colorida y la nariz más grande”.

La contestación difundida tiene la autoria del referente de la Juventud y abogado de Derecho Ambiental, Ernesto Montecino Odarda, que resaltó que este “Gobierno no vino a reprimir ni a generar nuevos muertos. No vino a atropellar ni permitir los atropellos a los más vulnerables. No vino a desconocer los derechos de las minorías históricamente ignoradas. Ustedes ya fracasaron, crearon una situación de extrema conflictividad social y ahora nos toca resolverlo a nosotros”.

En un comunicado se reafirma el trabajo de las funcionarias nacionales y entendió que el abogado “busca salir en los diarios” con denuncias contra quienes “han intentado reparar la profunda grieta que dejó abierta el pasado gobierno macrista. No resulta sencillo -después de las atrocidades cometidas-, sentarse a dialogar. Pero hay que hacerlo. Es imprescindible encontrarle una salida pacífica a la cuestión”.

Montecino Odarda calificó de “canallada” lo que entendió es “una denuncia mediática más que se suma a las tantas otras que nunca pudo probar”.

Recordó que Suárez Colman es “un militante activo del partido político que conduce Mauricio Macri”, con un gobierno que “favoreció expresiones racistas y xenófobas” y que “dio la orden de matar por la espalda al joven mapuche Rafael Nahuel y que encubrió la desaparición de Santiago Maldonado”.

Expresó que “nunca, absolutamente nunca se lo ha escuchado decir nada sobre estos temas”, preguntándose “cuántas denuncias ha realizado entre 2017 y fines de 2019” por el conflicto en Mascardi, “con la gravedad de llevar sobre sus hombros la muerte de un pibe de 17 años”.