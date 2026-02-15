¿A qué hora toca Emanero este domingo? La grilla completa para el cierre de la Fiesta del Lúpulo en El Bolsón

Tras tres noches de éxito masivo con figuras como Nonpalidece y La Beriso, la 48° Fiesta Nacional del Lúpulo llega hoy a su fin.

El Polideportivo Municipal de El Bolsón será nuevamente el punto de encuentro para miles de residentes y turistas que buscan despedir la edición 2026 con el plato fuerte de la noche: Emanero.

Horarios: ¿Cuándo sale Emanero a escena?

Para quienes están planificando su llegada al predio, el cronograma oficial de este domingo 22 de febrero marca una tarde-noche cargada de artistas locales y regionales antes del gran cierre:

18:00: Apertura con DJ.

Apertura con DJ. 18:45 a 21:30: Desfile de artistas locales como Clarita Muñoz, Patagonche Banda, Sex Appeal y Error Sostenido.

Desfile de artistas locales como Clarita Muñoz, Patagonche Banda, Sex Appeal y Error Sostenido. 22:00: Emanero . El referente de la música urbana y autor de hits como «Bandido» y «Adicto» subirá al escenario para el show central de la fecha.

. El referente de la música urbana y autor de hits como «Bandido» y «Adicto» subirá al escenario para el show central de la fecha. 23:30: Tradicional Bingo de la Fiesta del Lúpulo , uno de los momentos más esperados por la comunidad.

Tradicional , uno de los momentos más esperados por la comunidad. 00:30 en adelante: El baile continúa con Bolsonicos, Rauly Diaz Carabajal y Flor y la Diferencia.

Entrada gratuita y clima de fiesta

Al igual que en las jornadas anteriores, la entrada al predio es libre y gratuita. Además del escenario principal, los asistentes pueden disfrutar del patio cervecero, el paseo gastronómico y la feria de artesanos, que hoy vivirán su última gran noche de la temporada.

El intendente Bruno Pogliano destacó el impacto positivo de esta edición, que coincide con los festejos por los 100 años de El Bolsón, consolidando a la fiesta como uno de los eventos turísticos más importantes de la Patagonia.