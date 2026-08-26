Aerolíneas Argentinas anunció vuelos a Curazao y Cartagena para la temporada de verano 2027.

Aerolíneas Argentinas presentó este miércoles su programación para la temporada de verano 2027, con la incorporación de dos nuevas rutas internacionales e inéditas en la historia de la compañía: Curazao y Cartagena de Indias. La aerolínea de bandera proyecta un crecimiento del 13% en la oferta de asientos para enero respecto del mismo período de 2026, impulsado por el mercado internacional y la red doméstica.

Según detalló la empresa durante un Business Meeting realizado con socios estratégicos y clientes en Buenos Aires, los vuelos a Cartagena comenzarán el 1 de enero con cinco frecuencias semanales. En tanto, las operaciones hacia Curazao iniciarán el 2 de enero con cuatro frecuencias semanales —dos directas y dos con escala en Aruba—. Ambos puntos se integran a la oferta del Caribe, donde la firma ya vuela a Aruba, Punta Cana y Cancún con hasta siete frecuencias semanales.

La inclusión de Curazao responde en parte al alto impacto mediático del pequeño territorio neerlandés tras su debut en el Mundial 2026. En esa competencia, la selección caribeña empató transitoriamente frente a Alemania y logró un 1-1 ante Ecuador con una destacada actuación del arquero Eloy Room, quien realizó 15 atajadas en un solo encuentro. La actuación del equipo apodado “Blue Wave” impulsó un interés turístico global que la aerolínea busca aprovechar con vuelos directos desde Buenos Aires.

A la grilla internacional se suma una nueva ruta regional entre Córdoba y Cabo Frío, en el estado de Río de Janeiro, que operará desde el 26 de diciembre con dos frecuencias semanales. La localidad brasileña también mantendrá conexiones desde Buenos Aires y Rosario.

La oferta para el verano en números

Durante enero, la oferta total de la compañía alcanzará los 1.508.834 asientos. La red de cabotaje registrará una suba del 13% en su capacidad, mientras que las rutas regionales crecerán un 16%.

Brasil sostendrá una presencia destacada en la grilla estival: Florianópolis sumará 36 frecuencias semanales desde Buenos Aires, siete desde Córdoba, siete desde Rosario y cuatro desde Tucumán y Salta. Río de Janeiro dispondrá de 40 frecuencias semanales desde Buenos Aires, además de las opciones desde Córdoba y Rosario. La programación contempla también operaciones hacia San Pablo, Salvador de Bahía, Porto Seguro, Porto Alegre y Curitiba.

Para los desplazamientos hacia Uruguay, la firma prevé 28 frecuencias semanales a Punta del Este y 14 a Montevideo. En el tramo de larga distancia, sostendrá 10 frecuencias semanales a Madrid, cuatro a Roma y 16 a Miami.

En el mercado interno, las ciudades de Bariloche y Córdoba encabezan la oferta con 70 frecuencias semanales desde Buenos Aires. Mendoza e Iguazú tendrán 56; Ushuaia, 55; Salta, 45; El Calafate y Neuquén, 42; Tucumán, 40; Mar del Plata, 31; y Jujuy, 26. Asimismo, la grilla contempla intertramos federales como Córdoba–Ushuaia, Córdoba–El Calafate, Tucumán–Mar del Plata, Córdoba–Mar del Plata, Córdoba–Bariloche, Rosario–Bariloche y Mendoza–Bariloche.

Fabián Lombardo, presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas, encabezó la presentación y sostuvo: “Curazao y Cartagena amplían nuestra presencia en el Caribe, mientras que Brasil tendrá una oferta muy fuerte desde Buenos Aires y desde distintas ciudades del país. El objetivo es ofrecer más alternativas de viaje, acompañar la demanda turística y seguir consolidando una red cada vez más amplia y eficiente”.

El anuncio se produce en un contexto de expansión para la firma. En julio, durante la Feria Internacional de Farnborough, la empresa presentó un plan de flota para incorporar 20 nuevas aeronaves entre 2027 y 2031 —seis Airbus A330neo y 14 Boeing 737 MAX— financiadas con recursos propios. La medida se basó en los resultados operativos positivos informados por la compañía, de US$56,6 millones en 2024 y US$120,7 millones en 2025, períodos en los que no requirió transferencias del Estado.