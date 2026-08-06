Aerolíneas Argentinas ganó $238.000 millones en 2025 y pagará Ganancias por primera vez en su historia

Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con una ganancia neta de $238.000 millones, patrimonio neto positivo y sin necesidad de aportes del Tesoro, y por primera vez en su historia pagará impuesto a las ganancias por unos $6.000 millones, según informaron desde la compañía.

Aerolíneas Argentinas cerró 2025 con superávit

La asamblea de accionistas de la empresa estatal aprobó la memoria y los estados contables correspondientes al ejercicio 2025, el segundo año consecutivo con resultados positivos desde la estatización de la compañía en 2008.

El balance, auditado por KPMG y la Auditoría General de la Nación (AGN), informó una ganancia neta de 238.000 millones de pesos, lo que habilita el primer pago de impuesto a las ganancias de la empresa a favor del Estado Nacional, por un monto cercano a los 6.000 millones de pesos.

La compañía volvió a registrar patrimonio neto positivo después de más de una década, con un valor de 18.000 millones de pesos. Este resultado se explica principalmente por los dos últimos ejercicios con ganancias acumuladas y por la ausencia de aportes de capital del Estado durante 2025, lo que marca un cambio en la estructura financiera de la aerolínea.

A nivel operativo, el resultado EBIT mostró un superávit de USD 120,7 millones, una vez incorporados los ajustes menores del proceso de auditoría. En paralelo, Aerolíneas redujo su deuda bancaria y financiera en un 52%, hasta USD 170,5 millones al 31 de diciembre de 2025, en el marco de una política sostenida de saneamiento de sus cuentas.

Tal como se había informado, en 2025 la empresa no requirió fondos del Tesoro Nacional por primera vez desde que el Estado tomó el control mayoritario del paquete accionario en 2008. Entre 2008 y 2023, Aerolíneas Argentinas acumuló una pérdida operativa promedio de USD 400 millones anuales a nivel EBIT y demandó más de USD 8.000 millones en transferencias directas del Estado.

“El balance aprobado refleja el resultado de un trabajo sostenido para ordenar las cuentas, mejorar la eficiencia y fortalecer la competitividad de Aerolíneas Argentinas. Alcanzar patrimonio neto positivo, cerrar el año sin aportes del Tesoro y registrar resultados que permiten avanzar en un plan de renovación de flota con recursos propios marca un cambio profundo para la compañía y abre una nueva etapa de crecimiento”, afirmó Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas.

En 2025, la aerolínea voló una cantidad de horas similar a la de 2024, con un factor de ocupación del 83% sobre un promedio de 300 vuelos diarios, en los que viajaron cerca de 35.000 pasajeros por día. El total de pasajeros transportados superó los 12.780.000. La confiabilidad operativa se reflejó en un factor de cumplimiento del 99,4%, acompañado por una valoración positiva del servicio por parte de los clientes, con un Net Promoter Score (NPS) de 55 puntos.

En línea con estos resultados, Aerolíneas Argentinas anunció la incorporación de 20 nuevas aeronaves para fortalecer y modernizar su flota: seis Airbus A330neo y catorce aviones de la familia Boeing 737 MAX, en sus versiones MAX 8 y MAX 10. Para 2026, la compañía no prevé solicitar fondos al Tesoro Nacional.

NA