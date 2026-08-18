Aerolíneas Argentinas retomó los vuelos en el espacio aéreo de Venezuela luego de dos años y medio de restricciones

La empresa Aerolíneas Argentinas volvió a utilizar el espacio aéreo de Venezuela para sus vuelos comerciales, tras la restitución del corredor Maiquetía concretada el pasado sábado 15 de agosto. La decisión puso fin a una restricción vigente desde marzo de 2024 que afectaba la operación de la compañía.

Esta modificación en el plan de vuelo permitió acortar el tiempo de viaje en aproximadamente media hora en comparación con las rutas de desvío utilizadas anteriormente.

La habilitación impactará en entre 12 y 14 vuelos semanales hacia Miami, entre cuatro y cinco a Aruba, y entre cinco y siete a Punta Cana. El uso de esta traza geográfica óptima optimiza la conectividad regular de la aerolínea hacia los principales destinos del norte del continente y la región caribeña.

El hito operativo se registró formalmente por primera vez en el vuelo AR1328 con destino a Punta Cana, el cual retomó la ruta directa original a través del territorio venezolano hasta llegar al punto final en República Dominicana.

Actualmente, el ordenamiento de las rutas aéreas avanza de manera independiente a las relaciones diplomáticas formales, las cuales continúan resentidas. Las sedes embajadoras de ambos países permanecen cerradas desde agosto de 2024, tras la expulsión de la representación argentina en Caracas.

El origen del veto aéreo de Venezuela para Aerolíneas Argentinas

La restricción aérea había sido impuesta en marzo de 2024 por el gobierno de Nicolás Maduro como represalia por el decomiso del avión de Emtrasur. La aeronave venezolano-iraní, retenida en el aeropuerto de Ezeiza desde junio de 2022, fue entregada a la Justicia y al FBI de Estados Unidos en febrero de 2024.

El trayecto del avión entre Ezeiza y Punta Cana, sobrevolando territorio venezolano (Foto: FlightAware)

Durante los casi dos años y medio en los que rigió el veto, la empresa se vio obligada a realizar desvíos rodeando el espacio aéreo venezolano e internándose hacia el Atlántico. Dichas modificaciones de ruta generaron un consumo adicional de combustible y pérdidas económicas de miles de dólares por vuelo.

La medida adoptada en su momento por Caracas no solo afectó a Aerolíneas Argentinas, sino que prohibió la circulación de cualquier aeronave con matrícula argentina. Frente a esto, la Cancillería argentina presentó notas de reclamo formal y llevó el caso ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Las gestiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela para destrabar la ruta aérea

El destrabe de la situación operacional fue consecuencia de gestiones diplomáticas directas entre el canciller argentino Pablo Quirno y el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia. Los contactos formales se enmarcaron en un proceso gradual de diálogo bilateral conducido por el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

A pesar de la habilitación para el sobrevuelo, las diplomacias de ambos países aclaran que la medida no implica la reanudación de los vuelos comerciales directos entre Buenos Aires y Caracas.

Aerolíneas Argentinas discontinuó sus operaciones con destino a la capital venezolana en agosto de 2017 por razones de seguridad y contexto socioeconómico. Dicha medida continúa vigente hasta la fecha.

En el aspecto estrictamente operativo, el retorno al corredor tradicional brinda la posibilidad de reconsiderar el material de vuelo empleado en ciertas trazas. La disminución en las distancias permite, por ejemplo, utilizar aviones Boeing 737 MAX en la ruta hacia Punta Cana, lo que supone ventajas comerciales y de eficiencia operacional.

Con información de Infobae