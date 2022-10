Agencias de viajes repudiaron al dólar Qatar y explicaron por qué no tendrá éxito

La nueva medida del Ministerio de Economía que le da vida al dólar Qatar entró en vigencia y provocó un desaliento en la industria del turismo. Los viajes y gastos con tarjetas en el exterior se encarecerán, debido a que los gastos que superen los 300 dólares al mes, pagarán una percepción extra del 25% en concepto de adelanto a Bienes Personales. La respuesta de las agencias de viajes no tardó en llegar. Sostienen que castiga a quienes dan trabajo y algunas explicaron que los viajeros en el corto plazo ya cuentan con los dólares para su estadía en el exterior y que si necesitan, recurrirán al mercado informal, pero no dejarán de viajar, aún al Mundial de Qatar.

Desde la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT) expresaron su preocupación ante las nuevas medidas anunciadas: “es una decisión que afecta directamente a las agencias de viajes argentinas que son quienes dan trabajo genuino en el país y a los pasajeros que no sólo viajan por placer, sino que en la mayoría de los casos, lo hacen por trabajo, razones médicas, de estudios y otras”.

El presidente de dicha entidad, Andrés Deya, afirmó: «Con esta medida, una vez más, se castiga a quienes damos trabajo en el país diferenciando los gastos en el exterior y promoviendo que no se contrate por agencias de viajes argentinas. Los grandes perjudicados son los pasajeros y las empresas de turismo – más del 95% de las cuales son PyMES”

Por su parte, en FACVE señalaron que “a partir de hoy los pasajes aéreos internacionales que se emitan en nuestro país serán alcanzados con un 107% de impuestos y retenciones sobre la tarifa base del pasaje y sobre ese importe total (donde más de la mitad son impuestos) se seguirá aplicando el 1,2% del impuesto a los débitos y créditos (impuesto al cheque).

Asimismo, ambas entidades remarcaron que la cuenta “turismo” del Banco Central está distorsionada: “La confusión aquí es que contemplan todos los ítems realizados con tarjeta en moneda extranjera. El 75% de esas salidas de divisas corresponde a consumos en moneda extranjera hechas a través de compras online. El turismo propiamente dicho, pasajes, estadías y demás, es sólo la cuarta parte”.

La pregunta que muchos se hacen es si, con el encarecimiento del dólar, bajará el porcentaje de turistas que viajen al exterior o se mantendrá en los mismos niveles. Todo indica que no sólo se mantendrá sino que será mayor por estacionalidad y por el esperado Mundial.

Viajes al extranjero

Osvaldo Sorbara, asesor de viajes en consulta con Ámbito Financiero, aseguró que la medida no cambiará las perspectivas para quiénes decidieron viajar en el corto plazo: «Últimamente la gente ya abona en efectivo, no con tarjeta porque a lo sumo hace un pago. Financiación ya no hay hace mucho tiempo. Que le agreguen el 30% o 50% de impuestos no cambia nada. Los argentinos que viajan son los que ya tienen dólares, el que no tiene divisas no tiene posibilidad de viaja».

En el mismo sentido, Pablo Aperio, director de Travel Services indicó que los viajeros evitaron cualquier tipo de salto del dólar a través de las compras anticipadas. «Hay un grupo menor que esperaba definiciones para ver si viajaba y ahora tendrá que evaluar nuevamente su decisión. Pero quien tenía decidido viajar prácticamente se anticipó a esta medida. Esto incluye el Mundial de Qatar que se venía vendiendo muy bien en los últimos meses, incluso combinado con otros destinos como Egipto, Turquía, que se incluyeron en el mismo viaje para algunas familias», señaló a Ámbito Financiero.

Cuándo no se paga el impuesto del dólar Qatar

Los viajes por vía terrestre a países limítrofes como Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay, siguen sin el Impuesto PAIS ni las percepciones, a tipo de cambio oficial minorista de $ 157.

En cuanto a las suscripciones a servicios de streaming como Netflix o Spotify, seguirán regidas por el dólar turista tradicional. Esto implica un 30% del impuesto PAIS y un 45% de Ganancias, sin el 25% de Bienes Personales.