Huinganco se prepara para el Trail del Bosque y un fin de semana con promos en rafting y aventura

Corredores y caminantes recorrerán senderos entre el Vivero Provincial, el Cerro San Pedro y el camino al Cerro Corona.



Huinganco, uno de los pueblos más pintorescos del norte neuquino, será escenario el 21 de septiembre de la segunda edición del Trail del Bosque, una carrera que combina deporte, turismo y naturaleza en un entorno único. Con dos distancias, 6K y 15K, los circuitos invitan a correr o caminar entre el Vivero Provincial, el Cerro San Pedro y el camino al Cerro Corona, en plena primavera.

El evento, declarado de interés legislativo, busca homenajear la historia forestal de la localidad, reconocida en 1968 por su primer bosque comunal. El año pasado, la convocatoria superó los dos mil visitantes y este año espera repetir el éxito con un cupo limitado de 200 corredores. La largada será a las 10 desde la Plaza Central Remigio Moya y las inscripciones tendrán valores promocionales hasta el 18 de agosto.

La organizadora de la carrera, Daniela Barrera destacó que el evento “es una carrera con historia de una comunidad contada a través de senderos que atraviesan los bosques comunales que dieron origen a Huinganco. El Trail del Bosque surge para honrar a la localidad y al trabajo de los pioneros. Tenemos seis kilómetros para quienes se inician y un recorrido más exigente de 15 kilómetros, ambos con paisajes que valen el esfuerzo”.

La Ruta 39, a orillas del río Neuquén. Foto: Neuquén Informa.

Promos de Rafting para familias durante el Trail del Bosque

Como parte de la propuesta, el prestador “Rafting y Aventura del Alto Neuquén” sumará salidas de rafting con tarifas especiales para participantes, acompañantes y familias que visiten la zona. Las bajadas, de una hora y media de duración, se realizarán en la parte baja del río Neuquén, bordeando la localidad, entre el 19 y el 21 de septiembre.

El responsable de la propuesta, Martín Díaz Schamberger, explicó que “la aventura consiste en aproximadamente una hora y media de actividad dentro del río. La excursión se realiza en la parte inferior del río Neuquén, costeando la localidad. El descuento es para todos los participantes y acompañantes del Trail del Bosque, así como para familias numerosas, a quienes también podemos ofrecer un importante beneficio”.

La actividad está pensada para mayores de 14 años y se realiza con todo el equipamiento de seguridad incluido: chaleco, casco, remo, traje de neoprene, seguro y registro fotográfico. No incluye el traslado al punto de partida, pero sí la posibilidad de vivir una experiencia grupal, con carreras entre balsas y juegos de agua para sumar diversión y adrenalina.

El rafting se realizará en la parte baja del río Neuquén, con todo el equipamiento y la seguridad incluidos.

«El objetivo es darle un cierre al invierno y darle la bienvenida a la primavera con actividades al aire libre. Nos gusta salir con varias balsas para generar un espíritu de grupo, hacer carreras, pequeñas guerras de agua y sumar adrenalina a la experiencia”, dijo Darío.

Con el bosque en flor y el río como escenario, el Trail del Bosque y las propuestas de rafting prometen un fin de semana que combina deporte, naturaleza y la calidez de una localidad que abre sus senderos y costas para recibir a visitantes de toda la provincia y del país.

Inscripciones al Trail del Bosque

Con un cupo limitado a 200 participantes, las inscripciones estarán abiertas con valores promocionales hasta el 18 de agosto: 30.000 pesos para los 6K y 40.000 pesos para los 15K. La largada será a las 10 desde la Plaza Central Remigio Moya.

Inscripciones en https://cronometrajeinstantaneo.com/inscripciones/trail-del-bosque-2025