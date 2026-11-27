Baños de bosque, aves y acuarelas: las experiencias que anticipan el verano en Aluminé
La propuesta se realizará el 12 y 13 de diciembre en el Ecocamping Ñorquinco. Habrá observación de aves, talleres de acuarela, reconocimiento de plantas nativas y baños de bosque. Todas las actividades serán gratuitas.
Aluminé se prepara para recibir el verano con dos jornadas de actividades que invitan a descubrir el destino a través de experiencias vinculadas con la naturaleza, el arte y el bienestar. La propuesta se desarrollará el 12 y 13 de diciembre en el Ecocamping Ñorquinco y tendrá como cierre la apertura oficial de la temporada estival 2026-2027.
La iniciativa busca promover otra forma de conocer el territorio, con actividades que acercan a residentes y visitantes al patrimonio natural y a las comunidades que habitan la región.
El sábado 12 estará dedicado al arte y la naturaleza. La salida desde Aluminé hacia Ñorquinco será a las 11, en minibús. Durante la tarde habrá una presentación de la Fundación BIO Patagonia y del Club de Observadores de Aves Huet Huet, de Villa Pehuenia y Moquehue. También se realizará una salida guiada para observar e identificar aves en el predio.
A las 17, la artista local Gabriela Giraudo coordinará el taller de acuarela «Cómo retratar un pájaro. Acuarelas que vuelan». La jornada finalizará a las 18, con el regreso a Aluminé.
El domingo 13 las actividades estarán orientadas a la conexión y el bienestar. A las 14 se realizará la experiencia Traf Tremun, un baño de bosque guiado por Margarita Ávila. Luego, a las 16, Élida Luján Caporelli coordinará el taller «Las plantas, nuestras anfitrionas», para conocer las especies vegetales del entorno.
La apertura oficial de la temporada de verano tendrá lugar a las 18, en el Ecocamping Ñorquinco, bajo el concepto de Turismo Transformador y la consigna «Un lugar que cambia tu mirada».
Todas las actividades serán libres y gratuitas. La propuesta busca sumar experiencias a la oferta de verano de Aluminé y ofrecer a quienes visiten la localidad nuevas formas de recorrer y disfrutar sus paisajes.
Comer y dormir en Aluminé
Aluminé cuenta con servicio de alojamiento y de gastronomía con todo lo necesario para que el visitante pueda gozar de una estadía placentera. En el caso de la oferta hotelera, está compuesta por hotel, hostel, hosterías y cabañas. Si de gastronomía se trata, la oferta es variada: incluye platos tradicionales -a base de Piñón (fruto del Pehuén) y hongos- hasta las deliciosas pastas, trucha y pizzas.
13 cosas para disfrutar Aluminé en verano
- Pesca deportiva: truchas arcoíris, marrones y fontinalis en ríos y lagos.
- Rafting y kayak: adrenalina en el río Aluminé y paseos por lagos.
- Trekking: senderos en bosques, áreas protegidas y miradores.
- Aluminé de a pie: circuito urbano autoguiado por nueve puntos históricos y culturales.
- Reserva Quilquelil: dos circuitos de senderismo con vistas panorámicas.
- Museo El Charrúa: historia local, bosque de abedules y naturaleza.
- Observación de aves: 136 especies habitan los distintos ambientes de la región.
- Turismo rural: experiencias vinculadas con la vida de campo y las actividades productivas.
- Paseo de artesanos y productores: tejidos, cerámica, madera, dulces, quesos y miel.
- Sendero Carrilil: siete cascadas y nueve piletones en una caminata guiada.
- Circuito Ruca Choroi: lago, bosque de araucarias, comunidades mapuches y trekking.
- Circuito Quillén: paisajes cordilleranos, pesca y caminatas hacia el lago Hui Hui.
- Pulmarí y Ñorquinco: lagos, cascadas, pinturas rupestres y bosques de pehuenes.
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