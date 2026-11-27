La apertura oficial de la temporada estival 2026-2027 será el domingo 13 de diciembre, a las 18, en el Ecocamping Ñorquinco.

Aluminé se prepara para recibir el verano con dos jornadas de actividades que invitan a descubrir el destino a través de experiencias vinculadas con la naturaleza, el arte y el bienestar. La propuesta se desarrollará el 12 y 13 de diciembre en el Ecocamping Ñorquinco y tendrá como cierre la apertura oficial de la temporada estival 2026-2027.

La iniciativa busca promover otra forma de conocer el territorio, con actividades que acercan a residentes y visitantes al patrimonio natural y a las comunidades que habitan la región.

El sábado 12 estará dedicado al arte y la naturaleza. La salida desde Aluminé hacia Ñorquinco será a las 11, en minibús. Durante la tarde habrá una presentación de la Fundación BIO Patagonia y del Club de Observadores de Aves Huet Huet, de Villa Pehuenia y Moquehue. También se realizará una salida guiada para observar e identificar aves en el predio.

A las 17, la artista local Gabriela Giraudo coordinará el taller de acuarela «Cómo retratar un pájaro. Acuarelas que vuelan». La jornada finalizará a las 18, con el regreso a Aluminé.

El domingo 13 las actividades estarán orientadas a la conexión y el bienestar. A las 14 se realizará la experiencia Traf Tremun, un baño de bosque guiado por Margarita Ávila. Luego, a las 16, Élida Luján Caporelli coordinará el taller «Las plantas, nuestras anfitrionas», para conocer las especies vegetales del entorno.

La apertura oficial de la temporada de verano tendrá lugar a las 18, en el Ecocamping Ñorquinco, bajo el concepto de Turismo Transformador y la consigna «Un lugar que cambia tu mirada».

Todas las actividades serán libres y gratuitas. La propuesta busca sumar experiencias a la oferta de verano de Aluminé y ofrecer a quienes visiten la localidad nuevas formas de recorrer y disfrutar sus paisajes.

Comer y dormir en Aluminé

Aluminé cuenta con servicio de alojamiento y de gastronomía con todo lo necesario para que el visitante pueda gozar de una estadía placentera. En el caso de la oferta hotelera, está compuesta por hotel, hostel, hosterías y cabañas. Si de gastronomía se trata, la oferta es variada: incluye platos tradicionales -a base de Piñón (fruto del Pehuén) y hongos- hasta las deliciosas pastas, trucha y pizzas.

13 cosas para disfrutar Aluminé en verano