Si te gusta el lemon pie y sos fanático de la tradicional chocotorta, esta receta reúne lo mejor de ambos postres. La chocotorta de limón es una alternativa fresca, cremosa y con el equilibrio justo entre dulzura y acidez.

A diferencia de la versión clásica, reemplaza las galletitas de chocolate por las de vainilla e incorpora una crema de limón que le aporta un sabor irresistible.

Además, no necesita horno y se puede preparar con anticipación, lo que la convierte en una excelente opción para la mesa dulce de Navidad y Año Nuevo.

Chocotorta de limón: ingredientes

Para el relleno:

500 gramos de queso crema.

300 ml de crema de leche.

80 gramos de azúcar.

2 limones.

Para la crema de limón (curd):

400 ml de leche.

2 cucharadas de almidón de maíz.

80 gramos de azúcar.

1 huevo.

1 yema.

2 limones.

Para el armado:

400 gramos de Chocolinas Blanco.

Leche, cantidad necesaria.

Esencia de vainilla, cantidad necesaria.

Las cantidades pueden ajustarse según el tamaño del molde.

Cómo preparar la chocotorta de limón, paso a paso

Mezclar el queso crema con el azúcar, el jugo y la ralladura de los limones. Batir la crema de leche hasta que tome consistencia e incorporarla con movimientos envolventes. Para la crema de limón, colocar en una cacerola la leche fría, el almidón de maíz, el azúcar, el huevo, la yema y la ralladura de limón. Cocinar a fuego moderado, revolviendo constantemente hasta que espese y comience a burbujear. Retirar del fuego, incorporar el jugo de limón de a poco y dejar enfriar. Humedecer las galletitas en leche aromatizada con esencia de vainilla. Colocar una capa de galletitas en la base del molde, cubrir con el relleno de queso crema y distribuir una capa de crema de limón. Repetir el procedimiento hasta completar el molde. Llevar a la heladera durante al menos seis horas.

El secreto para que la chocotorta de limón quede irresistible

Lo ideal es prepararla de un día para el otro, para que las galletitas absorban la humedad del relleno y el postre adquiera mayor consistencia.

Antes de servir, se puede decorar con ralladura de limón, copos de crema batida o galletitas trituradas.

El resultado es una versión diferente de uno de los postres más queridos por los argentinos, perfecta para quienes disfrutan de los sabores cítricos.