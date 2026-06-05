Bariloche copó el Planetario y lanzó su temporada de invierno 2026 en Buenos Aires

El lanzamiento de la temporada de invierno 2026 se realizó en el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires con una propuesta inmersiva que combinó tecnología, imágenes y gastronomía patagónica. Foto: Emprotur Bariloche.

El Ente Mixto de Promoción Turística de Bariloche (EMPROTUR) realizó ayer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el lanzamiento oficial de la temporada de invierno 2026 con una propuesta inmersiva que tuvo como escenario el Planetario Galileo Galilei. La actividad reunió a autoridades nacionales, provinciales y municipales, además de operadores turísticos, cámaras empresariales, prestadores, medios de comunicación, comunicadores e influencers.

Bajo el concepto “Bienvenido el invierno a casa”, Bariloche presentó una experiencia diseñada para mostrar por qué continúa consolidada como el principal destino de nieve de Argentina y uno de los más importantes de la región. La propuesta combinó tecnología, imágenes de alto impacto, gastronomía regional y contenidos audiovisuales inspirados en la montaña, la nieve y la identidad patagónica.

La puesta incluyó una activación de marca en el espacio público, un mapping 360° sobre el domo y el anillo exterior del Planetario, proyecciones Full Dome 270°, sonido envolvente y diferentes recursos visuales que buscaron trasladar al público al corazón de la experiencia invernal barilochense. Además, los asistentes pudieron disfrutar de sabores típicos de la Patagonia en un espacio especialmente dedicado a la gastronomía regional.

Daniel Scioli, Walter Cortés y Alberto Weretilneck participaron del lanzamiento de la temporada de invierno 2026, realizado en el Planetario Galileo Galilei de Buenos Aires.

Durante la presentación, el presidente del EMPROTUR y secretario de Turismo de Bariloche, Eric Guzmán, destacó el trabajo conjunto con el sector privado y remarcó que la propuesta turística de la ciudad va mucho más allá del esquí. “El invierno en Bariloche no es solo esquiar. Es también disfrutar la nieve, verla caer, sacarse una foto, jugar, compartir en familia y acompañar esa experiencia con nuestra gastronomía”, afirmó.

Guzmán también señaló que el desafío es seguir fortaleciendo la actividad durante los doce meses del año. “Hoy presentamos el invierno, pero Bariloche también es verano, otoño y primavera. Tenemos el objetivo de construir un Bariloche 365, con el esfuerzo del sector privado, los operadores, las agencias y todos los que acompañan al destino”, indicó.

Por su parte, el intendente Walter Cortés resaltó la importancia de mantener una presencia constante en los espacios de promoción turística. “Donde nos inviten vamos. Vamos a hacer promoción, vamos a contar la belleza que tiene Bariloche”, expresó. Además, valoró el trabajo de los empresarios locales y aseguró que la ciudad continúa preparándose para consolidarse como un destino activo durante todo el año. “Vemos a los empresarios trabajar, mejorar e innovar. Tenemos la responsabilidad de poner a Bariloche en valor y darle todo lo que necesita”, sostuvo.

La puesta incluyó mapping 360°, proyecciones Full Dome y experiencias sensoriales inspiradas en la nieve, la montaña y la identidad patagónica.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, destacó las perspectivas para la próxima temporada invernal y puso el foco en el crecimiento del turismo receptivo. “No tengo ninguna duda de que va a ser una gran temporada. Conozco muy bien al turista brasileño, sé lo que quiere y lo que exige, y también sé cómo se viene trabajando Estado por Estado”, afirmó.

Scioli también resaltó el impacto de la política de cielos abiertos, el crecimiento de la conectividad aérea hacia Bariloche y las gestiones destinadas a mejorar la infraestructura turística. Entre ellas mencionó los avances para modernizar la Aduana argentina en el paso internacional Cardenal Samoré, uno de los principales corredores utilizados por visitantes chilenos.

La directora ejecutiva del EMPROTUR, Natacha Vázquez, consideró que el evento permitió fortalecer el vínculo con actores estratégicos del sector. “Para nosotros es importante que medios, operadores, prestadores, cámaras y referentes del sector puedan encontrarse con una imagen fuerte de Bariloche. La temporada se prepara con planificación, con promoción y con el acompañamiento del sector privado, que es parte central de lo que el destino ofrece”, señaló.

Autoridades, operadores turísticos, empresarios, medios e influencers participaron de la presentación oficial del invierno barilochense organizada por el EMPROTUR.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, cerró la presentación destacando el trabajo conjunto entre el sector privado, el Municipio, la Provincia y la Nación para seguir fortaleciendo el posicionamiento turístico de la ciudad. “Los paisajes son los más importantes. Pero los paisajes sin mujeres y hombres que se apasionan mañana, tarde y noche para dar lo mejor, serían solamente fotos”, afirmó.

Además, subrayó que Bariloche llega a la temporada de invierno con una sólida conectividad aérea, inversiones públicas y privadas y una infraestructura preparada para recibir visitantes de todo el país y del exterior.

En representación de Río Negro estuvieron el Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy; la Secretaria de Turismo, María Sol Canalda; y el Director ejecutivo de la Agencia de Turismo Río Negro (ATUR), Diego Piquín, acompañando esta nueva acción de promoción impulsada por la ciudad y el sector turístico barilochense.