River cerró la llegada de Ángel Correa: será la compra más cara del futbol argentino

Luego de una extensa negociación y un contratiempo inesperado de último momento, Ángel Correa se convertirá en futbolista de River y será el sexto refuerzo de este mercado de pases en el Millonario.

La novela entre Tigres y River comenzó hace dos meses y desde el inicio la dirigencia mexicana estuvo firme sobre las condiciones pautadas: solo iba a desprenderse de una de sus máximas figuras por 15 millones de dólares, el valor de su cláusula.

River estaba dispuesto a pagar este número, pero haría el pago de una parte en el momento de la compra y otra a pagar por el cumplimiento de objetivos. Cuando estaba por cerrarse, desde México cambiaron las condiciones y el paso se estancó.

Finalmente, los clubes llegaron a un acuerdo y el campeón del mundo en 2022 vestirá la camiseta riverplatense a partir de este semestre. El traspaso se cerró por 15 millones de dólares más dos por objetivos a cumplir.

Se espera que este jueves Correa viaje a Argentina para sumarse lo antes posible a los trabajos con Chacho Coudet. Firmará contrato por tres años y medio (hasta diciembre de 2029).

Angelito integró la lista de 26 convocados que lograron el Mundial en Qatar.

El santafesino regresará al futbol argentino luego de 12 años tras su salida de San Lorenzo y un extenso paso por el Atlético Madrid. El futbolista de 31 años viene de completar una buena temporada en el futbol mexicano, con 27 partidos disputados, ocho goles anotados y nueve asistencias.

Será la compra más cara de toda la historia de River y del futbol argentino, superando las de Kevin Castaño (13,8 M) y Lucas Pratto (14 M). El atacante es el sexto refuerzo de este mercado de pases, tras las llegadas de Lucas Beltrán, Rafael Santos Borre, Mauro Arambarri, Giovanni González y Nicolás Otamendi.

Además de abrochar a Correa, River no se retira y ya pone el foco en los próximos dos objetivos. Tobías Andrada, la joya de Vélez, estaba muy cerca del Millonario, pero la postura del Fortín cambió y no lo dejaría salir.

Por otro lado, el otro gran sueño es Thiago Almada. El futbolista que disputó el Mundial con la Selección Argentina todavía no decidió su futuro y el Millonario está a la expectativa. Ya inició charlas con Atlético Madrid y ofreció 20 millones por el 50% del pase. Pero tendrá competidores fuertes, como Flamengo y clubes del futbol europeo.