El parque de nieve Batea Mahuida, administrado por la comunidad mapuche Puel, incorporará una cinta transportadora para ampliar sus servicios de cara al invierno 2027.

El parque de nieve Batea Mahuida, en Villa Pehuenia, sumará una nueva infraestructura para la próxima temporada invernal. La comunidad mapuche Puel, que administra el centro, incorporará una cinta transportadora de personas, conocida como magic carpet, que permitirá facilitar el acceso a las pistas y ampliar las posibilidades de práctica de actividades en la nieve.

La iniciativa se formalizó mediante un acta compromiso firmada por la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, Leticia Esteves, y el lonco de la comunidad Puel, Claudio Calfuqueo. La Provincia se hará cargo de la compra, el traslado y la instalación integral del equipamiento, mientras que la comunidad deberá preparar el terreno, garantizar la conexión eléctrica y asumir la operación y el mantenimiento. Los trabajos deberán estar terminados antes del inicio de la temporada de invierno 2027.

La nueva cinta tendrá unos 110 metros de recorrido y 75 centímetros de ancho. Contará con velocidad regulable, sistema de tensado hidráulico y dispositivos eléctricos de mando y control. El proyecto también contempla acondicionar al menos dos pistas para esquí alpino y un sector independiente y seguro para el deslizamiento en trineos.

Batea Mahuida busca una nueva etapa de crecimiento

La magic carpet, que permitirá fortalecer sus servicios y ampliar las posibilidades de disfrute de la nieve para quienes visitan este destino turístico de la provincia.

Para la comunidad Puel, la incorporación de este sistema representa una oportunidad para mejorar los servicios de un centro de nieve que lleva 26 temporadas de actividad. «La verdad que es una sorpresa para nosotros. Nunca pensamos que íbamos a tener una gran ayuda como esta. Es muy bueno para nosotros como comunidad, para Villa Pehuenia-Moquehue y alrededores, y para nuestros visitantes, porque va a ser una novedad esta magic carpet. Creo que esto va a repercutir mucho», expresó Calfuqueo.

El lonco señaló que este año asumió la tarea de organizar y orientar una nueva etapa de desarrollo del parque. «Si al Batea Mahuida le va bien, a la comunidad le va bien, y a todos les va bien, tanto a Pehuenia-Moquehue como a la provincia en general», afirmó.

También vinculó las perspectivas turísticas de la región con las obras de infraestructura vial en marcha y la necesidad de preparar los servicios para recibir a más visitantes. «Estamos trabajando para que el Batea Mahuida crezca. Hay que empezar a pensar en crecer. Con las obras públicas y el asfalto provincial, creo que esto es algo muy lindo para nosotros. En un par de temporadas más, Villa Pehuenia y Moquehue van a explotar. La idea nuestra es prepararnos», sostuvo.

Mientras proyecta el invierno de 2027, la comunidad también trabaja en mejorar la propuesta para el verano. Entre las acciones previstas figuran la renovación de la cartelería, la puesta en valor de los miradores del volcán Batea Mahuida, la habilitación parcial de la confitería y el mantenimiento de los caminos para facilitar la circulación.

La nueva magic carpet se integrará a ese proceso de mejoras con el objetivo de ampliar las actividades, facilitar el aprendizaje del esquí y fortalecer la propuesta turística de un parque que tiene a la gestión comunitaria como uno de sus rasgos distintivos.

Con información de Neuquén Informa.