La plaza ganadera del Valle Medio rionegrino volvió a mostrar una marcada firmeza comercial en el tramo final del calendario 2026. Este viernes 20 de noviembre, las instalaciones de la Sociedad Rural de Choele Choel fueron el escenario de una destacada subasta física que reunió a productores, criadores, invernadores y compradores de distintos puntos de la región, consolidando la tendencia alcista que viene caracterizando al mercado de hacienda patagónico durante todo el segundo semestre.

La jornada comercial, organizada de manera conjunta por las firmas consignatarias Lesiuk Hnos. S.R.L., Friagro y Carnes Don Juan, contó con un encierre total de 1.000 cabezas bovinas. La oferta estuvo compuesta por un variado conjunto de categorías que incluyó toros, vaquillonas, vacas preñadas y terneros de invernada, brindando una oportunidad estratégica de reposición y abastecimiento tanto para los establecimientos de engorde bajo riego como para los campos de cría de la zona en el cierre del ciclo productivo anual.

La subasta reunió a productores, criadores, invernadores y compradores.

Tal como dicta la tradición de los encuentros presenciales en el predio ruralista de la isla grande, la actividad comenzó al mediodía con un almuerzo de camaradería destinado a la audiencia, productores remitentes y operadores comerciales. Cerca de las 15 horas, dio inicio formal la subasta bajo el martillo de Daniel Biocca, quien condujo las ventas.

Los precios de venta: firmeza en todas las categorías y techos de hasta $7.400

El dato sobresaliente de la tarde en Choele Choel pasó por la solidez de los valores alcanzados en las categorías de invernada, donde los lotes más livianos concentraron el mayor interés de la demanda y lograron posicionarse por encima de los $7.000 por kilogramo vivo. La relación entre peso y valor volvió a evidenciar la preferencia de los compradores por animales de recría temprana para aprovechar la disponibilidad forrajera de la primavera tardía y el inicio del verano en los valles irrigados.

En el segmento de Invernada Machos, los terneros más livianos (de 140 a 170 kilos) lideraron la pizarra con un piso de $6.950 y un máximo de $7.250 por kilo, promediando los $7.100. A medida que aumentó el kilaje de los lotes, los precios mantuvieron un escalonamiento firme y competitivo: la franja de 180 a 220 kilos osciló entre $6.550 y $6.850 (con un promedio de $6.700), mientras que los novillitos de 250 a 290 kilos se comercializaron entre $5.850 y $6.450, dejando una media de $6.150. Por su parte, los machos más pesados de la categoría, ubicados entre los 330 y 380 kilos, registraron valores de entre $5.200 y $5.300, con un promedio general de $5.250 por kilo.

La oferta del remate contempló toros, vaquillonas, vacas preñadas y terneros de invernada. Foto: Abriendo Tranqueras.

Por el lado de la Invernada Hembras, la puja también mostró un dinamismo notable, superando incluso los techos máximos de los machos en el segmento de terneras livianas. Los lotes de 110 a 160 kilos alcanzaron un máximo de $7.400 por kilo, partiendo de un mínimo de $6.900 y cerrando con un promedio de $7.150. En la escala de 180 a 220 kilos, los valores se ubicaron entre $6.500 y $6.800 (promedio de $6.650), en tanto que las vaquillonas de 230 a 260 kilos cotizaron en un rango de $5.950 a $6.500, promediando $6.225. Finalmente, las hembras de 320 a 360 kilos se negociaron entre un mínimo de $5.150 y un techo de $5.850, estableciendo un promedio de $5.500 por kilogramo.

El pulso de la pista: agilidad comercial y calidad genética en el Valle Medio

El desarrollo del remate reflejó el buen momento productivo que atraviesa la ganadería bovina en el Valle Medio rionegrino. Durante la puja, la tribuna y los pasillos de los corrales mostraron una concurrencia activa, con operadores locales y compradores llegados desde otros puntos de Río Negro y provincias vecinas que compitieron lote a lote.

Más allá de la invernada, la presencia de vientres —con lotes destacados de vaquillonas y vacas preñadas— y reproductores machos completó una oferta equilibrada. Los productores que apostaron a la retención y mejora genética encontraron en los toros y vientres presentados en pista una alternativa clave para planificar los servicios y pariciones del próximo año, con plazos de financiación habituales que acompañaron la concreción de los negocios.

El martillero Daniel Biocca (izquierda) fue el encargado de dirigir la puja entre los presentes. Foto: Abriendo Tranqueras.

La calidad y el estado corporal de los 1.000 animales encerrados fueron uno de los puntos más elogiados por los consignatarios y el martillero Daniel Biocca. El trabajo conjunto de Lesiuk Hnos. S.R.L., Friagro y Carnes Don Juan permitió reunir hacienda de destacada sanidad y terminación uniforme, un factor determinante para que las manos se levantaran con rapidez apenas bajaba el martillo en cada corral.

Cómo cierra el año la hacienda en la Patagonia

El resultado obtenido este viernes en Choele Choel no es un hecho aislado, sino la confirmación del sendero de recomposición de precios que experimentó la ganadería patagónica a lo largo de 2026. Si tomamos los precios de finales de 2025, se nota un incremento de los precios, que realza aún más el promedio de los $7.100 actual.

La jornada reflejó el buen momento en la producción ganadera en la región patagónica.

Con este remate del 20 de noviembre, la Sociedad Rural de Choele Choel entra en la recta final de su calendario anual de subastas, dejando una referencia de precios sólida y optimista para los últimos compromisos comerciales de diciembre y para el inicio de la próxima campaña ganadera en el sur argentino.

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