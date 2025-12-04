Fin de semana largo colmado de baile, tradición y alegría: las fiestas que podés disfrutar en Neuquén

Se realizarán distintas actividades este fin de semana en la Provincia de Neuquén

Diciembre es sinónimo de fiestas y actividades que convocan a momentos ideales para encuentros y experiencias únicas, sobre todo en la provincia de Neuquén. Este fin de semana largo habrá diversas propuestas en varios puntos de la provincia. Conocé acá el detalle.

Las propuestas culturales se multiplican en distintas localidades, ya sea por aniversarios o actividades culturales. La temporada también remarca el inicio de la pesca habilitada y termas abiertas al público.

Los visitantes e interesados en experimentar conmemoraciones repletas de reuniones musicales, opciones gastronómicas y eventos deportivos podrán agendar en el calendario las fechas de las siguientes festividades donde concurren gran participación comunitaria.

Fin de semana de baile, eventos culturales y gastronómicos: las actividades en Neuquén

12° Festival Provincial de Cerveza Artesanal

Del jueves 4 al domingo 7 de diciembre se realizará una nueva edición de la Fiesta Provincial de Cerveza Artesanal en Aluminé. La festividad es organizada por la Municipalidad y Cerveceros locales junto al Centro PyME ADENEU y el Gobierno de la Provincia.

Para la fecha asistirán productores cerveceros y emprendedores gastronómicos acompañados de música en vivo, ferias y actividades para el público.

Entre el jueves y el viernes se realizará el Concurso Neuquino de Cervezas Artesanales, donde un jurado catará las opciones de cerveceros bajo un puntaje para elegir a los ganadores y distinciones de diplomas en Oro, Plata y Bronce. También se elegirá la mejor Cerveza Dorada Pampeana e IPA Argenta, mientras que la cervecería con mayor puntaje será distinguida como Cervecería del Año.

Para el sábado 6 y domingo 7, la Feria Cervecera abrirá sus puertas en el Polideportivo Municipal con 18 productores provinciales y distintos representantes gastronómicos. El festival cerrará con la premiación del concurso cervecero y una programación musical que incluirá presentaciones de Brio, Los Bluhos, As Tral, Fabián Nómade, Los Reyes del Sur y Estirpe.

Se realizará una nueva edición de la Fiesta Provincial de Cerveza Artesanal en Aluminé (Foto: Archivo)

7° Fiesta Provincial Intercultural Pulmarí: cuánto sale el chivo y el cordero

El 6 y 7 de diciembre se realizará la séptima edición de laFiesta Provincial Intercultural Pulmarí, en el Predio Ferial Regional Pulmarí. La entrada será libre y gratuita con aporte de la comunidad mapuche, productores locales, artesanos, instituciones locales, representantes gastronómicos y muestra ganadera con espacios de intercambio.

Se podrá vivir de exposición de artesanos en rubros típicos tradicionales con opciones de comidas gastronómicas.

Los valores rodean los $26.000 para chivo o cordero al asador y $250.000 la opción del producto entero.

Fiesta del Criancero en El Huecú: este sábado y domingo

El Huecú celebrará la Fiesta Provincial N° 26 y 28° Fiesta Regional del Criancero el 6 y 7 de diciembre. Las actividades se realizarán en el Predio Cultural. Participarán emprendedores y productores junto a la Municipalidad de El Huecú, a través de su Secretaría de Cultura y Producción y la Comisión Organizadora.

Las fechas presentarán desfiles, jineteadas, tirada de riendas, carrera de sortija, doma y enlazada de corderos, espectáculos musicales y participación de artistas, payadores y grupos locales. También se dispondrá de opciones gastronómicas, artesanos y emprendedores locales.

Se realizarán distintas actividades este fin de semana en Neuquén.

Duatlón Desafío Tierras Milenarias en Villa Pehuenia – Moquehue

Para las localidades de Villa Pehuenia y Moquehue, se llevará a cabo la 1° edición del Duatlón Desafío Tierras Milenarias. Para los deportistas locales y cercanos inscriptos se espera una competencia integrada por 10 kilómetros de running, 30 kilómetros de mountain bike y últimos 5 kilómetros nuevamente de running.

La fecha será el 6 y 7 de diciembre, donde se realizarán modalidades individuales y en duplas. Los participantes recorrerán senderos cordilleranos, bosques de pehuenes y miradores naturales característicos de la zona. También se contará con opciones gastronómicas y propuestas de concientización ambiental.