Carnaval en Casa de Piedra: el pueblo más joven del país, una playa cerca y un destino para no gastar de más

Villa Casa de Piedra: el pueblo más joven de Argentina con playas, pesca y naturaleza. Fotos: Turismo Casa de Piedra.

“Juventud, divino tesoro”, dice Rubén Darío en su poema, y ​en el norte de la Patagonia, un pequeño pueblo se enorgullece de ser el más joven del país. Fundada en 2006, Villa Casa de Piedra se levanta en un punto estratégico a orillas del río Colorado, un oasis con atardeceres infinitos y un embalse que ofrece playas, pesca y deportes acuáticos.

La historia de este pueblo comenzó como un proyecto del gobierno de La Pampa para crear un destino turístico que había quedado en pausa. Sin embargo, desde el año pasado, el aumento del caudal de agua lo devolvió al mapa como un sitio ideal para una escapada de fin de semana, especialmente para quienes viven en el Alto Valle, con aguas transparentes, playas extensas, pesca y remos sobre el embalse.

“Pasamos varios años con caudal bajo, pero a partir del año pasado se recuperó el agua gracias a las nevadas y lluvias en la cordillera y eso trajo mucha gente a conocer, no solo sus playas, sino como destino de pesca”, dice Irma Zapata referente de turismo de Casa de Piedra.

Muchos aprovechan a salir a remar en kayak.

La playa es amplia y el sector de ingreso al espejo de agua está dividido en tres, uno para pesca, otro para los que van a bañarse y otro para embarcar. “El agua del embalse es muy cristalina, está encerrada para generar energía, para riego y demás, pero es agua de deshielo. En la costa es cálida y más adentro es fresca, porque solo se alimenta de agua nival, no de agua de lluvias. Se riega bastante, pero aún así el caudal se mantiene”, dice Irma.

El acceso a la playa está a 200 metros del camping, en la entrada de la villa. Hay bancos, sombrillas y un parador en el que se puede almorzar o tomar algo con vista al lago. Allí se ofrecen minutas y algunas jornadas preparan un plato del día. También hay cosas dulces para comer a la tarde y ofrecen menús sin TACC o vegetarianos.

Los días de viento, se puede ver a mucha gente que va a hacer deportes de vela y otros aprovechan a salir a remar en kayak.

Una noche en camping

El camping es un lugar con mucha sombra, fresco y que tiene todos los servicios, baños con agua fría y caliente, sombrillas. En la playa no se puede hacer fuego, asados, ni pernoctar, por lo que, si vas con alguna de esas ideas deberás parar el en camping.

Está cercado para más seguridad y en el ingreso se hace la admisión y se cobra la tarifa, que comparado con otros camping de la Patagonia son muy accesibles. Para los que quieran dormir con más comodidades, también existe la posibilidad de alquilar alguna casa o cabaña.

“Es el pueblo más joven de la Argentina. Este año, el 30 de noviembre cumplimos 20 años, por tres meses somos más jóvenes que La Punta que es un pueblo de San Luis. Y en el último Censo dio que somos 185 habitantes”, cuenta Zapata. Entre las pocas casas del lugar, no solo la juventud de este lugar se precia, sino también la tranquilidad.

Cuando vas por el puente, por el que se accede a La Pampa, vas a ver una construcción muy bonita y moderna que avanza sobre la barda. Es la bodega que a mitad de año ya estará lista para comenzar a vinificar ahí. Si bien, comenzarán a elaborar en poco tiempo ya hay muchos vinos pampeanos, de la bodega Lejanía, Quietud, que tienen premios por su calidad. Y si bien se elaboran en otras localidades, las uvas provienen de estas chacras de Casa de Piedra.

En la villa hay un mercado regional en el que se pueden comprar estos vinos para probarlos y llevarlos a cesa o de regalo. También allí, vienen otros productos regionales como quesos, escabeche, fiambres.

Pesca y caminatas

En cuanto a la pesca, es importante destacar que al estar en La Pampa, no rige en mismo permiso que en las provincias de Río Negro, Neuquén. Ni tampoco es el mismo período. Arranca en noviembre y termina en julio y de agosto a noviembre es la veda.

“Deben sacar un permiso de pesca. Pueden pasar por la oficina de turismo y presentar DNI, si son jubilados, llevar el carnet por que ellos no abonan. Lo más ágil sería contactarlos previamente por teléfono y al llegar pasan a retirarlos”, recomiendan.

Irma cuenta que lo que más sale son pejerreyes, aunque algún pescador también tiene la suerte de sacar alguna trucha. Antes había un criadero de truchas allí, pero de todos modos no es lo que más sale. Es pesca deportiva, aunque no todos respetan, porque muchos pescan con anzuelo y es complejo no lastimarlos.

También se pueden hacer trekking, los senderos de la barda guardan en su composición la existencia de restos fósiles revelando un pasado geológico en la región, como así el hallazgo más antiguo de presencia humano en esta zona de La Pampa.

Cómo llegar

“La ruta provincial 6 está en buen estado, de día y de noche. Pero la ruta nacional 152, está desnivelada. No depende de los pampeanos arreglarla y se han solicitado las obras a nación, pero todavía no llegan”, dice Zapata y detalla.

Las rutas de acceso están en buen estado desde los pueblos cercanos, que los rodean en un radio de 100 km. Desde Puelches, pasando por Lihué Calel (Parque Nacional) está con desniveles. Se transita mejor con precaución y buena visibilidad.

Desde Roca se llega por la ruta provincial 6 y luego de cruzar algo más de 100 kilómetros de montes de jarillas, aparece un gran embalse de agua de color verde cristalino que anuncia la llegada a Casa de Piedra.

Cuánto sale acampar en Casa de Piedra

Carpa $7000 y cada persona (menores de 6 años no abonan) $4000

Carpa más vehículo $10.000, y el vehículo solo (chicos-camionetas) $6000. Campers, mini rodantes, casillas $12000. Unimog, micros $15000

Moto más carpa $6.000 y bicicleta más carpa $4.000.

Alquiler de parrilla $2000, de gazebo $2000, moto de agua $2000. Semirrígidos / gomones/lanchas $5000.

Informes en @campingcasadepiedra_ o llamar al 20242954 59-3974. Teléfono de la oficina de Turismo: 2954 32-1553.