El cerro que sigue abierto en Neuquén: Lago Hermoso todavía vive el invierno

El Magic Carpet y el “Bautismo de Nieve” son las propuestas estrella para quienes se animan a sus primeras experiencias en la nieve.

Aunque el calendario avanza hacia la primavera, en Lago Hermoso Ski Resort el invierno se niega a despedirse. La temporada sigue firme, con más propuestas para divertirse, gracias a las bajas temperaturas previstas para los próximos días y al moderno sistema de nieve de cultivo que mantiene las pistas en óptimas condiciones.

El cerro, ubicado en un rincón privilegiado de la cordillera neuquina, se transformó en un plan ideal para septiembre, con opciones para todos los públicos. Los principiantes encuentran en el Magic Carpet y en el “Bautismo de Nieve” la manera más divertida y segura de dar sus primeros pasos en la nieve.

Los que buscan adrenalina pueden animarse al Freestyle Park, mientras que quienes prefieren el disfrute tranquilo tienen la posibilidad de cabalgar por senderos que regalan postales únicas de Lago Hermoso.

La silla cuádruple Pudú, habilitada para peatones, es otra de las experiencias imperdibles, permite asomarse a las vistas de uno de los paisajes más lindos de la Patagonia, sin necesidad de ser esquiador. Y, como broche de oro, la propuesta gastronómica del cerro invita a cerrar el día con lo mejor de los sabores patagónicos, en un entorno exclusivo.

Septiembre también trae el Spring Break, pensado para escapadas en familia o con amigos. La combinación de deporte, relax y entretenimiento se potencia en un escenario natural que hace honor a su nombre, Lago Hermoso.

Desde el cerro anunciaron que la temporada todavía tiene mucho para dar. las pistas siguen abiertas, el espíritu invernal está intacto y cada jornada suma nuevas razones para disfrutar de la montaña.

Acerca de Lago Hermoso: El horario de funcionamiento del cerro es de 10 a 17 horas. Para más información y reservas, ingresar en www.lagohermoso.com.ar o seguir las novedades en @lagohermososki.