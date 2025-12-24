Chau a la reposera: la tendencia minimalista del verano 2026 que transforma el paisaje de las playas
El verano 2026 consolida un cambio de hábito en la costa. Cada vez más turistas eligen alternativas livianas para descansar frente al mar, priorizando la movilidad y un contacto más natural con el entorno.
Las reposeras, históricas protagonistas de la playa, empiezan a perder su reinado absoluto. En los distintos destinos turísticos del país se observa un fenómeno que crece con fuerza: el “minimal beach”. Se trata de una nueva forma de habitar la arena, desplazando las estructuras pesadas por elementos mucho más simples y fáciles de transportar.
Este cambio no es solo una cuestión de moda, sino una transformación en la manera de disfrutar el descanso. La tendencia se apoya en la elección de lonas, almohadones bajos o incluso el uso directo de la arena como superficie, permitiendo una mayor libertad de movimiento durante la jornada frente al mar.
¿Por qué se impone el minimalismo en la costa?
Varios factores explican por qué este verano muchos decidieron dejar la silla plegable en casa:
- Menos carga: Se busca evitar el traslado de objetos pesados y voluminosos desde el auto o el alojamiento hasta la orilla.
- Conciencia ambiental: Existe una creciente inclinación por reducir el consumo de plásticos y metales, prefiriendo materiales textiles o fibras naturales.
- Experiencia natural: El descanso ya no se asocia únicamente a estar «sentado», sino a una búsqueda de mayor contacto con la naturaleza y el entorno costero.
