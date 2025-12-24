Chau a la reposera: la tendencia minimalista del verano 2026 que transforma el paisaje de las playas

Las reposeras, históricas protagonistas de la playa, empiezan a perder su reinado absoluto. En los distintos destinos turísticos del país se observa un fenómeno que crece con fuerza: el “minimal beach”. Se trata de una nueva forma de habitar la arena, desplazando las estructuras pesadas por elementos mucho más simples y fáciles de transportar.

Este cambio no es solo una cuestión de moda, sino una transformación en la manera de disfrutar el descanso. La tendencia se apoya en la elección de lonas, almohadones bajos o incluso el uso directo de la arena como superficie, permitiendo una mayor libertad de movimiento durante la jornada frente al mar.

¿Por qué se impone el minimalismo en la costa?

Varios factores explican por qué este verano muchos decidieron dejar la silla plegable en casa: