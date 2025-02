Cómo son los tours de compras a Chile que seducen al público y a revendedores

En la camioneta de Juan Pérez Azócar no entra un paquete más. Foto: gentileza

Una vez más, filas y filas de autos se concentran en los cruces fronterizos por las mañanas y a última hora de la tarde. La intención de muchos es aprovechar las ventajas cambiarias y comprar en Chile. La situación no pasó inadvertida para muchos que pusieron en marcha tours de compras. Consisten en traslados hasta Osorno o Temuco, con un horario de regreso en el día.

«Soy economista y la economía es cíclica. Hay auges y bajas que se van moviendo de acuerdo a los temas políticos. Hasta hace muy poco, pasaba lo contrario: muchos chilenos viajaban a Argentina a hacer el pedido del supermercado. Hoy es al revés», comentó Rodrigo Ibáñez, director académico del Centro de Formación Técnica de la Región de los Ríos e integrante de la Cámara de Comercio de Osorno.

«Van, compran, cargamos y volvemos»

El barilochense Juan Pérez Azocar organiza traslados a Chile desde 2006. El viaje sale 65 mil pesos por persona. «En los tours de compras te llevan a determinados lugares para que compres. Yo te llevo y te asesoro en función de lo que la gente necesita, oriento para que rinda más el viaje«, explicó y comentó que traslada a muchos revendedores de las ferias de Bariloche cada diez días: «Van, compran, cargamos y volvemos».

Pérez Azócar ya tiene el recorrido planteado de cada martes, jueves y sábado: muy temprano en la mañana, recoge a cada pasajero en su casa y al llegar a Osorno, alrededor de las 10, hace una primera parada en los mercados Sodimac y Líder, luego se dirige al centro donde la gente recorre las tiendas que le interesa. A las 17 está previsto el regreso a Bariloche. La parada para todos es en Onelli y Moreno.

«Tengo muchos clientes que viajan cada 15 días por trámites, algunos van a cobrar, o simplemente a comer unos mariscos. La gente dice que ahora está más barato, pero lo cierto es que nunca se encarecieron las cosas«, advirtió.

¿Qué buscan los argentinos en Chile? «De todo -se ríe-. Hay zapatillas de marca a 50 mil pesos promedio, los modelos nuevos rondan los 90 y 110 mil pesos. Muchos compran alimentos, accesorios para la casa. Hay quienes compran en Santiago -que es más barato- y lo envía a Osorno, entonces buscan lo que compraron«.

Muchos de sus clientes, recalcó, ya tienen experiencia en las compras de modo que saben a dónde dirigirse y lo hacen con agilidad; otros demoran para hacer la conversión al valor oficial. «Las aplicaciones no sirven mucho porque plantean que estamos uno a uno (990 pesos). Pero si vas comprar con dólares, te lo pagan 940 pesos. O si vas al banco Estado -que es como nuestro Banco Nación-, te pagan 970, 980», indicó.

Chile, recordó Pérez Azócar, liquida prendas antes de cada temporada: «Por el nivel de consumo, te obligan a comprar todo antes de la temporada. Por ejemplo, ya están liquidando lo del colegio y aun no empiezan las clases«.

Ibañez se sorprendió porque, en las últimas semanas, se pueden ver muchos argentinos comprando cuadernos, hojas, mochilas en las tiendas. «Me ha pasado en Santiago de ver a argentinas con maletas vacías para llenar con la mercadería que compran. Nos alegra saber que compran y dejan su dinero acá: no vamos a llegar a lo que pasó en Bariloche que había horarios especiales o cajas para las compras de chilenos«, comentó.

Compras y recreación

Ante las consultas, la agencia Maputour comenzó a ofrecer salidas grupales a Chile desde El Bolsón. «Lo tradicional siempre ha sido Cataratas, el norte, Mendoza. Pero empezamos a recibir la inquietud de los tours de compras que consisten en ir el menor tiempo posible para que convenga la compra. No nos cerraba del todo», advirtió Miriam Díaz, a cargo de Maputour.

«Soy una apasionada del turismo, de los viajes y circuitos -agregó-. De modo que la demanda apuntaba al tour para comprar a lo loco y volver. Logramos armar otro circuito donde la compra es un atractivo más del producto».

La propuesta consistió en ofrecer un paseo turístico en Chile, aunque ofreciendo un tiempo para comprar. «No está pensando para el que quiere revender. A esa persona no le sirve porque evita alojarse en un establecimiento hotelero, no comen, salen bien temprano y regresan en el día«, comentó.

En Maputour, de El Bolsón, combinan compras con paseos en Chile. Foto: gentileza

Maputour ofrece tres noches de alojamiento en un hotel de cuatro estrellas de Puerto Montt, una excursión a Castro, en la isla de Chiloé, un día destinado al shopping y al regreso, una pasada por el complejo Aguas Calientes para almorzar y meterse en la pileta. El valor es de 495 mil pesos por persona, lo que incluye el traslado, el alojamiento, los paseos y la asistencia al viajero.

«Aún así conviene comprar porque los precios están al 50% en telefonía, tablets, computadoras e indumentaria. Tenés zapatillas de primera marca por 30 mil pesos, remeras de algodón en 8 mil pesos», comentó Díaz.