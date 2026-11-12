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Sociedad

Falleció un docente universitario en Comodoro Rivadavia

La Facultad de Ingeniería despidió al docente y expresó sus condolencias a su familia.

Redacción

Por Redacción

Un docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) murió este jueves en Comodoro Rivadavia.

Un docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) murió este jueves en Comodoro Rivadavia.

Un docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) murió este jueves en Comodoro Rivadavia. La noticia se conoció por la tarde, cuando la Facultad de Ingeniería despidió al ingeniero Luis Tombessi en sus redes sociales.

En su mensaje, la unidad académica destacó la dedicación, la vocación y el compromiso con los que Tombessi formó a generaciones de estudiantes y acompañó a sus compañeros de trabajo. Además, expresó su cercanía con sus hijos, familiares y seres queridos, y les hizo llegar sus condolencias.

En un comunicado, la Facultad afirmó que Tombessi era parte de su comunidad universitaria y que su labor docente y su vínculo permanente con la institución dejaron una huella imborrable en quienes compartieron con él espacios de trabajo, aprendizaje y crecimiento. El texto cerró con la sigla “Q.E.P.D.”


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Un docente de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) murió este jueves en Comodoro Rivadavia. La noticia se conoció por la tarde, cuando la Facultad de Ingeniería despidió al ingeniero Luis Tombessi en sus redes sociales.

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