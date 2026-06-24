Rumbo a la nieve: dos escalas ideales para llegar descansado a la cordillera patagónica y con descuentos

Álvarez Argüelles Hoteles es el grupo hotelero nacional líder de Argentina. Desde hace 70 años está abocado a la búsqueda de la excelencia en la industria de la hospitalidad.

La temporada de nieve ya comenzó a desplegarse en la Patagonia y miles de turistas preparan sus escapadas hacia Bariloche, El Bolsón, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Caviahue o Villa Pehuenia. Para muchos, el viaje forma parte de la experiencia. Y cuando se trata de recorrer más de 1.500 kilómetros por ruta, elegir dónde detenerse puede marcar la diferencia entre una travesía agotadora y unas vacaciones que empiezan mucho antes de llegar a la montaña.

Para quienes parten desde Buenos Aires y toman la Ruta Nacional 5, Santa Rosa suele convertirse en la primera gran escala. La capital pampeana aparece como una pausa natural antes de continuar por la Ruta Nacional 20, conocida como la Ruta del Desierto, uno de los tramos más extensos del recorrido hacia la cordillera. Allí, descansar una noche permite recuperar energías y encarar la segunda etapa del viaje con mayor tranquilidad.

En el centro de la ciudad, el Hotel Unit Santa Rosa se presenta como una alternativa especialmente pensada para quienes realizan largos recorridos en auto. Sus habitaciones amplias, el estacionamiento gratuito, el gimnasio y el restaurante Cuatro Esquinas, que funciona las 24 horas, ofrecen comodidad para los viajeros que llegan después de muchas horas al volante.

El grupo cuenta con 13 establecimientos en diferentes ciudades como Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, Salta, Neuquén, Santa Rosa y Ushuaia.

Durante las vacaciones de invierno, además, lanzó una promoción denominada Round Trip, que otorga un 30% de descuento en alojamiento para quienes también tengan una estadía en Neuquén dentro de los 14 días posteriores. El beneficio estará vigente entre el 1 de julio y el 2 de agosto e incluye un 10% de descuento en gastronomía.

La propuesta también contempla beneficios para familias. A través del Family Plan, la segunda habitación tiene un 30% de descuento de lunes a jueves y un 50% de descuento de viernes a domingo para menores de 18 años, facilitando los viajes familiares durante el receso invernal.

Más cerca de la cordillera, Neuquén capital se transforma en la última gran parada antes de llegar a los centros de esquí. Desde allí, los principales destinos de nieve del norte patagónico quedan a pocas horas de distancia, lo que convierte a la ciudad en una excelente opción para descansar antes de afrontar los últimos kilómetros del recorrido.

En este tramo del viaje, los hoteles Grand Brizo Comahue y Brizo Neuquén, pertenecientes a Álvarez Argüelles Hoteles, ofrecen una ubicación estratégica con rápido acceso a la Circunvalación y servicios orientados al viajero. Para esta temporada cuentan con una promoción especial del 20% de descuento en alojamiento para estadías comprendidas entre el 1 de julio y el 2 de agosto.

El Grand Brizo Comahue, ubicado sobre la Avenida Argentina, dispone de 98 habitaciones, gimnasio, sauna seco, jardines y espacios gastronómicos como el restaurante 1904 y el Café Resto Viento Sur. Por su parte, Brizo Neuquén, emplazado sobre calle Alderete, ofrece una propuesta más contemporánea, con habitaciones de diseño nórdico y una ubicación privilegiada para quienes continúan viaje hacia la cordillera.

Las familias también encuentran ventajas a través del Family Plan, que contempla un 50% de descuento en una segunda habitación para menores de 18 años y beneficios gastronómicos. Además, ambos establecimientos participan del programa Round Trip, permitiendo combinar la estadía en Neuquén con la de Santa Rosa para obtener descuentos adicionales.

Todas las actividades, promociones y novedades son anunciadas en las redes sociales del Hotel, @hotelgrandbrizo.comahue o en su página web

https://www.hotelgrandbrizocomahue.com/ WhatsApp al 299 6105393 o al teléfono 299 4432040.

Mientras la Patagonia se prepara para recibir una nueva temporada de nieve con centros de esquí, parques de invierno, gastronomía regional y actividades para todas las edades, la planificación del viaje cobra cada vez más importancia. Porque a veces las mejores vacaciones no empiezan cuando se llega al destino, sino en cada parada del camino.