Correr entre dunas y mar: llega el Arenas Run Trial a la Península Villarino

La primera edición del Arenas Run Trial convertirá a la Península Villarino en un escenario único para el running.

Las arenas doradas de la Península Villarino se convertirán en pista y desafío para más de 500 corredores que llegarán desde distintos puntos de Río Negro y del país. El próximo 12 de octubre, será la primera vez que el Puerto de San Antonio Este reciba un evento de estas características: el Arenas Run Trial, una propuesta que mezcla deporte, turismo y naturaleza en un escenario único junto al mar.

“Correr en un entorno así es una experiencia distinta. La arena, el viento y el mar son parte del recorrido, no simples espectadores”, aseguran desde la organización, convencidos de que la competencia no solo pondrá a prueba a los atletas sino que también mostrará todo el potencial turístico de la región.

La carrera contará con un abanico de opciones pensadas para distintos niveles: kids, 8K, 15K, 21K y una modalidad especial de postas en duplas deportivas. La idea es que tanto quienes se inician en el running como quienes buscan un desafío mayor encuentren en el Arenas Run Trial un espacio para medir fuerzas y, al mismo tiempo, disfrutar del paisaje costero.

La Costa Atlántica de Río Negro apuesta al turismo deportivo como antesala de la temporada de verano.

El evento no se limita a la competencia. Durante todo el fin de semana largo habrá un programa paralelo con disertaciones de especialistas, paneles de intercambio y debates públicos sobre entrenamiento, salud y deporte. Además, la experiencia se completará con una cena de carbohidratos gourmet, clásico ritual de los corredores antes de la gran prueba, y un cierre musical que promete darle un marco festivo a la cita.

Con el Arenas Run Trial, San Antonio Este suma una nueva fecha en el calendario de turismo deportivo, un segmento que no para de crecer en la región y que cada vez atrae más visitantes dispuestos a combinar vacaciones con actividad física.

Cómo participar

Quienes quieran ser parte de esta primera edición pueden inscribirse comunicándose con Cristian Ucucich al 2920477467. Los cupos son limitados y la organización anticipa que la respuesta de corredores de toda la Patagonia viene siendo muy positiva.