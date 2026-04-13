Cuándo conviene viajar al Salto Ángel: la mejor época para ver la cascada más alta del mundo

En el corazón de la selva venezolana, el imponente Salto Ángel no solo sorprende por su altura —es la más alta del planeta— sino también por cómo cambia a lo largo del año. Elegir bien la fecha del viaje no es un detalle menor: puede definir por completo la experiencia.

Ubicado dentro del Parque Nacional Canaima, este salto natural depende directamente del clima tropical de la región. Lluvias, caudal de agua y visibilidad son factores clave que determinan qué tan impactante será la visita.

Elegir bien la época del viaje puede marcar la diferencia entre verlo o no. Foto: Diario Río Negro.

Temporada de lluvias: la mejor época para viajar

Entre mayo y noviembre se da el período más recomendado para conocer el Salto Ángel. Es la temporada de lluvias en la región y eso se traduce en un caudal de agua mucho más abundante.

Rodeado de selva y tepuyes, el paisaje cambia según la época del año. Foto: Diario Río Negro.

En estos meses, la cascada muestra su versión más espectacular, una caída continua, potente y visible desde varios puntos. Además, los ríos crecen, lo que facilita la navegación en curiaras —las canoas indígenas— y permite completar el recorrido hasta la base del salto.

Para quienes buscan la clásica postal de la cascada en todo su esplendor, esta es sin dudas la mejor época.

Temporada seca: una experiencia distinta

Entre diciembre y marzo, en cambio, el panorama cambia. Las lluvias disminuyen y el caudal del salto baja considerablemente. En algunos casos, incluso puede fragmentarse o perder fuerza, lo que impacta en la experiencia visual.

A esto se suma que los ríos tienen menor profundidad, lo que puede dificultar o limitar el acceso en lancha. Algunos recorridos directamente no se realizan, dependiendo de las condiciones.

Entre nubes y vegetación, el salto puede aparecer y desaparecer en cuestión de minutos. Foto: Diario Río Negro.

Sin embargo, no todo es negativo: durante la estación seca hay menos lluvias, lo que puede ofrecer cielos más despejados en ciertos días. Aunque, paradójicamente, la niebla también puede jugar en contra y ocultar el salto.

Un factor impredecible: el clima

Más allá de las estaciones, hay un elemento que no se puede controlar: la visibilidad. El Salto Ángel suele estar rodeado de nubes y neblina, lo que en ocasiones impide verlo con claridad, incluso en temporada alta.

Por eso, muchos viajeros recomiendan permanecer varios días en la zona para aumentar las chances de disfrutarlo en todo su esplendor.

Entonces, ¿cuándo ir?

Si el objetivo es ver la cascada en su máximo caudal y vivir la experiencia completa —incluyendo navegación y caminatas hasta miradores—, la mejor opción es viajar entre mayo y noviembre.

En cambio, si se prioriza evitar lluvias intensas o buscar una experiencia más tranquila (aunque menos impactante), los meses de verano pueden ser una alternativa.

La navegación hasta la base del salto es más accesible cuando crecen los ríos en época de lluvias. Foto: Diario Río Negro.

Viajar al Salto Ángel no es como cualquier otro destino. No solo implica logística, costos y planificación, sino también entender que la naturaleza marca el ritmo. Elegir bien la época del año puede hacer la diferencia entre ver una de las maravillas naturales más impactantes del mundo… o apenas intuirla entre la niebla.