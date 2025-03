Cuánto sale alquilar un motorhome para viajar por Europa y qué debés tener en cuenta

En Europa hay un sistema de alquiler de motorhome a precios ajustados y con interesantes opciones.

En Europa, el alquiler de motorhomes es una opción cada vez más popular para quienes desean recorrer el continente con libertad y flexibilidad. Podés llevar con vos tu propia vivienda donde podés pasar la noche sin necesidad de reservar una habitación de hotel o cabaña.

Si tu idea es alquilar un motorhome, de acuerdo a lo que observan páginas de viajeros que recorrieron kilómetros por diversos países europeos (entre ellos España, Italia y Alemania), hay dos empresas que destacan por su presencia en las rutas: Roadsurfer e Indie Campers. Estas compañías te van a buscar al aeropuerto y ofrecen kilómetros ilimitados para que hagas.

Ambas compañías parecen dominar el mercado europeo de alquiler de motorhomes, con una amplia variedad de destinos y modelos de vehículos que se adaptan a diferentes necesidades de viaje. Al ingresar, sus páginas web son fáciles de navegar, los procesos de reserva parecen claros y ofrecen múltiples opciones. Además, los vehículos suelen estar en buen estado, lo que indica un buen mantenimiento en general.

Pero en algunos casos, puede ser más conveniente buscar empresas locales, especialmente si planeás subir al vehículo en una ciudad más pequeña o fuera de las grandes capitales, donde las grandes compañías podrían no tener presencia. Las empresas locales pueden ofrecer un trato cercano y personalizado, aunque es probable que su oferta de vehículos y destinos sea más limitada.

Como cuando vas a alquilar cualquier vehículo, lo mejor es comparar servicios y precios a través de internet y también fijarte en las valoraciones de otros usuarios. Por ejemplo en una página de alquiler en Madrid, los precios van de 125 a 180 euros por día (unos 145.000 pesos a 208.000 pesos argentinos). En Booking, aparece una por tres noches a $416.315, más $ 4.579 en impuestos y otros cargos.

Viajar en motorhome por Europa: ¿Dónde duermo?

Hay por lo menos tres opciones: en un camping, en una zona apta para motorhome o donde quieras. Si sos valiente y en tu primer viaje elegís esta última opción, debés tener en cuenta que, en función de las normativas de cada comunidad autónoma, puede ser legal o no.

Una alternativa de cuatro ruedas que muchos viajeros han convertido ya en su forma de vida.

Por ejemplo, en España no se puede acampar en ningún lugar que no sea un camping habilitado para ello. En todos los demás, la acampada no está permitida. Es decir, no puedes sacar nada de tu vehículo (sillas, mesas, toldo…). Ni siquiera puedes abrir ventanas abatibles que ocupen espacio a lo ancho y superen lo que ocupa tu vehículo.

A nivel práctico, si estacionás en un lugar donde no molestes (por las dimensiones del vehículo) y no sacás mesas a la calle o te ponés a cocinar, el mundo es tuyo. Si no querés correr el riesgo de que te hagan ir a mitad de la noche hay zonas habilitadas: para localizarlas, te recomendamos que te bajes la app Park4Night, ahí tienes información actualizada y mapas para saber dónde puedes quedarte sin ningún tipo de problema.

¿Dónde viajo en motorhome por Europa?

En términos de popularidad, las empresas líderes de alquiler sostienen que la mayoría de los usuarios comienzan o culminan su aventura en las ciudades de Barcelona, Madrid, Lisboa, Oporto, París, Faro, Roma, Milán, Burdeos y Bilbao.

¿Me sirve el carnet de conducir argentino?

Sí, carnet argentino es válida para conducir en España durante un período específico. De acuerdo con las regulaciones españolas, los conductores extranjeros pueden utilizar su licencia nacional por un máximo de seis meses desde su llegada al país. Después de este período, se requiere obtener una licencia de conducir española para continuar conduciendo legalmente.

Cada vez es más frecuente descubrir a viajeros de todo tipo al volante.

Si es tu primera vez alquilando o utilizando un motorhome, es fundamental aclarar todas tus dudas antes de partir. Los motorhomes tienen varios aspectos técnicos que tenés que conocer:

Cargas y descargas: aprendé a manejar los tanques de agua potable, aguas grises y el WC (inodoro).

Climatización: familiarizáte con el funcionamiento de la calefacción y aire acondicionado (si el vehículo los tiene).

Accesorios adicionales: aprendé a utilizar el toldo, placas solares o cualquier otro equipamiento que pueda tener el vehículo.

Consejo a la hora de elegir el modelo

Es muy importante que elijas un modelo de motorhome que cumpla con tus requisitos básicos de comodidad. Algunos puntos clave a tener en cuenta:

Ducha y baño: hay modelos que no tienen ducha fija o que no cuentan con una ducha bien separada del resto del baño. Aseguráte de que el diseño se adapte a tus necesidades.

Altura interior: verificá que la altura interior sea suficiente para moverte cómodamente dentro del vehículo, especialmente si planeás pasar mucho tiempo dentro.

Independencia energética: si buscás mayor autonomía, es recomendable optar por un vehículo que cuente con paneles solares o una batería auxiliar para reducir la necesidad de conexiones externas.

Espacio de almacenamiento: si viajás con mucho equipaje, aseguráte de que el vehículo tenga suficiente espacio para guardarlo sin afectar la comodidad.

Si es posible, pedí un manual detallado o un video explicativo.