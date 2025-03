Descubrí los motorhomes más lujosos y cuanto salen estas mansiones rodantes

Marchi Mobile es una marca italiana especializada en la producción de vehículos de lujo, y creó el motorhome más caro del mundo.

Las vacaciones en motorhome no solo es sinónimo de libertad, también puede ser de lujo en su máxima expresión. Aunque en el mercado existen opciones para todos los presupuestos, hay un segmento al que solo acceden los millonarios, que buscan lo mejor.

Estos vehículos son mansiones rodantes equipadas con tecnología avanzada y materiales premium. Como las presenta La Vanguardia: «representan la cúspide del lujo en el mundo del caravaning».

La mansión sobre ruedas de Will Smith

Uno de los motorhome estrellas se conoció hace un par de años gracias al actor Will Smith y The Heat, esa impresionante casa rodante que utiliza mientras filma éxitos.

Will Smith compró esta lujosa autocaravana en el año 2000, ahora se alquila.

Anderson Mobile Estates, una empresa estadounidense de vehículos recreativos que atiende solo a los clientes más exigentes y con mucho dinero, es, hoy en día, sinónimo de construcciones personalizadas, gusto extravagante y los interiores más lujosos, y todo comenzó con un motorhome llamado The Heat.

Esta increíble casa rodante perteneciente a Will Smith es la primera entrega de alto perfil de la compañía ya que su primera construcción fue The Studio, que Smith vio y amó. Lo personalizó y se convirtió en The Heat, una monstruosa casa rodante de dos pisos y 22 ruedas.

Hoy en día, parece más que un poco anticuada, por lo que adjetivos como «elegante» y «moderno» ya no se aplican. Pero sigue siendo una de las casas rodantes más impresionantes.

Smith todavía es dueño de este impresionante motorhome el cual, cuando no lo está usando, está disponible para alquilar con una tarifa inicial de 9.000 dólares por semana. Por esta cantidad de dinero, puedes vivir una auténtica casa sobre ruedas, que una vez estacionada se convierte una mansión.

Marchi Mobile Elemment Palazzo Superior: el más caro del mundo

Considerada el motorhome más lujoso del mundo, cuesta más de 3 millones de euros y es una mansión sobre ruedas con terraza retráctil y una cama tamaño ‘king’.

La enorme cama cuenta con un ornamentado cabezal tapizado

Es una expresión del futuro en casas rodantes de lujo autoportantes, que se destaca por su cabina de mando, elevada, con forma de burbuja, que rompe con todos los diseños, incluso los más extravagantes.

Sus diseños interiores van desde elementos minimalistas hasta un dormitorio de lujo, desarrollado por los diseñadores de la casa real de Gran Bretaña.

Una vez traspasado el dormitorio, un baño enorme con una sala de Spa, completan el lujo absolutamente. En el centro del Motorhome, una escalera permite subir a la terraza, que crea un living extensible para disfrutar una velada bajo las estrellas y una botella de champagne.

Foretravel Motorcoach Presidential

Este motorhome se desplaza sobre un chasis con suspensión neumática ajustable. Además, un sistema hidráulico de cuatro puntos asegura estabilidad en cualquier terreno.

El interior impresiona con armarios laminados a medida, sillones del mejor cuero italiano y persianas eléctricas.

Foretravel Motorcoach Presidential Series Realm FS605

También incorpora tres televisores 4K, un router Wi-Fi integrado, reproductor Blu-ray, sistema de sonido y electrodomésticos premium como lavavajillas, lavadora, secadora o una heladera de gran capacidad. Su precio arranca en 1,1 millones de euros.

Newell Coach P50

Como modelo insignia de Newell Coach, la lujosa P50 tiene todo lo que podrías pedir en un motorhome a medida y, probablemente, algunas cosas que nunca supiste que querías.

Interior de la Newell Coach P50

Aunque hay varias distribuciones entre las que elegir, cada P50 tiene cuatro extensiones que amplían el dormitorio principal y la zona de cocina/salón.

Cada unidad se diseña en colaboración con el cliente para adaptarse a sus gustos y necesidades, pero entre las opciones estándar se incluyen una cama king-size, suelos calefactados y una cocina con placa de inducción, trituradora, horno y microondas.

Además, cuenta con un generador y un sistema de calefacción hidrónica para mantener el confort en todo momento. Su precio ronda los 1,1 millones de euros, aunque dependerá de las especificaciones escogidas.

Entegra Coach Cornerstone

La Entegra Coach Cornerstone ha sido uno de los vehículos recreativos de lujo más vendidos durante años. Combina estilo, comodidad y tecnología en un motorhome de gran tamaño.

Entegra Coach Cornerstone

Su interior incluye muebles de roble, suelos de porcelana y una cama king-size. Además los sillones del conductor y copiloto tienen funciones de masaje y calefacción, garantizando viajes cómodos incluso en largas distancias.

La cocina está completamente equipada con microondas, placa de inducción, lavavajillas y una heladera grande con dispensador de agua y máquina de hielo.

En el exterior, tiene dos toldos eléctricos y un centro de entretenimiento al aire libre, ideal para disfrutar de noches estrelladas. La última actualización incluye mejoras como un avanzado sistema de infoentretenimiento de 15” y un parabrisas panorámico. Se vende desde 910.000 euros.