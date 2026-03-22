Cuba en familia: un viaje entre el paraíso y la realidad

En la Plaza de la Revolución, con el Che Guevara de fondo. Fotos: @viajoconvos.

Cuba no se parece a ningún otro destino del Caribe. No sólo por sus playas (que también son hermosas), sino por esa forma única de juntar patrimonio vivo, conversación de esquina y belleza imperfecta. Viajar en familia, además, te obliga a algo que a veces olvidamos: no competirle al destino, sino acompañarlo.

La Habana fue nuestra puerta de entrada y también el marco ideal para entender la isla. En la Habana Vieja, cada cuadra parece un capítulo: plazas, balcones, edificios que sostienen el paso del tiempo con dignidad. Y el Malecón, al atardecer, es ese lugar donde Cuba se vuelve simple: aire, gente, horizonte.

Nos alojamos en Iberostar Parque Central, en pleno corazón de La Habana, y para una gira en familia fue una elección estratégica: estás a pasos de Paseo del Prado y de la Habana Vieja, lo que te permite moverte rápido entre íconos, plazas y caminatas sin sumar traslados eternos (algo clave cuando viajas con chicos). El hotel combina el pulso histórico de la ciudad con una base cómoda para descansar, y tiene un plus que suma muchísimo en la experiencia: la terraza con piscina y vistas abiertas sobre el centro habanero, ideal para cerrar el día con calma después del calor y el ritmo de la capital.

Atardecer en La Habana, y edificios que la describen.

Tip Viajo con Vos: con chicos, La Habana se disfruta “por tramos”: caminata corta + parada + taxi/auto clásico + otra caminata. La ciudad es intensa; el secreto está en dosificar.

Las Terrazas: la pausa verde que cambia el viaje

Después de La Habana, Las Terrazas fue un cambio de respiración. Verde real, senderos, agua, un entorno perfecto para bajar el volumen y mostrar que Cuba también es naturaleza. Ese día sentimos lo que a veces no aparece en el itinerario: que el viaje no es sólo “ver lugares”, sino moverse distinto.

Allí visitamos la reserva natural, pudimos disfrutar del Canopy y nos adentramos en la historia del Polo Montañez, el hijo prodigo de Las Terrazas y Cuba. Una excursión full day desde La Habana, que vale la pena.

Varadero y la escapada que suma: Matanzas + Valle de Yumurí

Varadero es la postal caribeña que cumple: arena clara, mar amable, descanso. Por algo es una de las mejores playas del mundo, según la votación de la gente en plataformas especializadas. Aquí los Resorts all inclusive copan las playas y ofrecen un sinfín de actividades para disfrutar en familia, gastronomía variada (no tanto como en otras épocas) y diversión nocturna para todos los gustos.

Varadero, el balneario más conocido de Cuba.

Pero el acierto fue sumar Matanzas y el Valle de Yumurí, porque ahí aparece otra textura: paisaje interior, miradores, caminos, y un contraste que en contenido (y en memoria) vale muchísimo. Varadero te da pausa; Yumurí te da relato.

Trinidad: la Cuba colonial que se recorre lento

Trinidad es una ciudad para caminar con calma. Distante a unos 320 km de La Habana, aquí la vibra es otra, las calles son empedradas, hay mucho color (y calor), música y un ritmo más humano. En familia funciona especialmente bien porque el centro se vive como un gran escenario: plazas, artesanía, jugos, helados… y la sensación constante de estar dentro de un museo… pero habitado.

Si sos de los que busca confort, el Iberostar Gran Trinidad es un lugar clave, ahora abierto a la familia entera, se disfruta. Aunque también vale la pena sumar una experiencia alojándote en casa de familia, aunque con niños es más complicado.

Topes de Collantes: montaña, verde y aire fresco

A pocos kilómetros de Trinidad y como una excursión de día casi completo, aparece un parque que deslumbra: El Parque Natural Topes de Collantes, que se ubica en la Sierra del Escambray, a unos 800 metros sobre el nivel del mar.

En Topes de Collantes cambiamos playa por sendero. Ahí Cuba sorprende: bosque, humedad, caminata, naturaleza. Para quienes viajan con chicos, es una gran oportunidad de equilibrar el viaje: que no sea sólo “caribe”, sino también “aventura”.

Cayo Ensenachos: el capítulo del agua transparente

El cierre en Cayo Ensenachos fue exactamente lo que uno busca al final de una gira intensa: mar tranquilo, tonos turquesa que parecen editados, tiempo para estar. En contenido, los cayos son un regalo. En la vida real, también: ahí la familia se acomoda, descansa y se queda con lo esencial.

Reflexión Final: Las Dos Caras de la Isla

Cuba es, en su esencia, una isla de contrastes profundos. Quien la recorre queda irremediablemente cautivado por su luz, su arquitectura que se resiste al tiempo y la resiliencia luminosa de su gente. Sin embargo, quedarse solo con esa postal romántica es injusto.

Castillo del Morro, es el símbolo junto con el Capitolio y la Giraldilla de La Habana.

Detrás del encanto nostálgico del Malecón y los autos clásicos, late una realidad diaria que pesa y agota: la escasez apremiante, el deterioro urbano y el vacío que deja la emigración en las mesas familiares. Comprender verdaderamente a Cuba exige abrazar esta dualidad sin filtros; es reconocer un lugar que tiene la rara y poderosa capacidad de fascinarte con su inmensa belleza y, al mismo tiempo, encogerte el corazón con su innegable dureza cotidiana.

La actualidad en el turismo de Cuba

El turismo internacional en Cuba atraviesa una fuerte caída en medio de la crisis energética y la falta de combustible: en 2025 el derrumbe fue del 25% y la llegada de visitantes quedó muy por debajo de años anteriores. Sin embargo, en ese contexto aparece un dato llamativo: los argentinos no solo sostienen su presencia, sino que crecieron un 13,6% y se consolidan como uno de los principales mercados de la región, incluso por encima de otros países que vienen en retroceso.

El perfil del viajero argentino ayuda a entender el fenómeno. No se trata solo de turismo de playa: combinan La Habana con destinos como Varadero o los cayos, pero también suman recorridos históricos y culturales por ciudades como Trinidad o Santa Clara. Es un viaje que mezcla ocio con curiosidad social, incluso en un contexto marcado por apagones, escasez y dificultades cotidianas.

El Capitolio Nacional construido entre 1926 y 1929.

De todos modos, la tendencia podría cambiar. La falta de vuelos directos, el aumento de costos y la incertidumbre operativa empiezan a complicar la venta de paquetes. Aunque el interés sigue, operadores advierten que el flujo podría caer si la situación en la isla se profundiza. Cuba atrae, pero hoy viajar implica asumir más condiciones que antes.

Requisitos para entrar a Cuba (qué te piden hoy)