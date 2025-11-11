Temporada 2026: Las Grutas se prepara para un verano lleno de turistas y cuidados especiales

Así se prepara Las Grutas para recibir a miles de turistas este verano 2026.

Con la temporada estival a la vuelta de la esquina, Las Grutas, San Antonio Oeste y el Puerto del Este ultiman detalles para recibir a los turistas. La Municipalidad trabaja en coordinación entre todas sus áreas para garantizar seguridad, servicios públicos eficientes y ordenamiento urbano, en un contexto económico que la secretaria de Gobierno, Jessica Ressler, definió como «complejo».

«Tuvimos una reunión de gabinete integral con todas las áreas que forman parte de la preparación de la temporada de verano, tanto en Las Grutas como en San Antonio y el Puerto del Este», explicó Ressler.

Según el medio Informativo Hoy, la funcionaria destacó que ya se encuentran en etapa de planificación avanzada, y que el próximo fin de semana largo servirá como «termómetro» del movimiento turístico.

«Esperamos recibir a muchos turistas que elijan nuestro destino. Incluso ya hay habilitaciones comerciales en marcha, con locales poniéndose a punto para recibir visitantes», sostuvo.

Refuerzos estacionales y servicios públicos

Uno de los ejes centrales del plan municipal es garantizar el funcionamiento de los servicios públicos durante el verano, con especial énfasis en la limpieza, mantenimiento y recolección de residuos en Las Grutas.

«De cara a la temporada, tenemos que estar 24 horas disponibles. Las contingencias del verano requieren de un dinamismo mayor. Cuando la gastronomía y la hotelería están a pleno, el caudal de residuos es realmente alto y debemos garantizar un servicio permanente para que el turista no se encuentre con situaciones desagradables», señaló Ressler.

En paralelo, el cuerpo de guardavidas representa una inversión importante para el municipio. La funcionaria recordó que este tema fue abordado en una reunión reciente entre el intendente y el gobernador provincial. «El cuerpo de guardavidas implica un gasto muy importante. Por eso venimos trabajando con cuidado y responsabilidad sobre cada inversión», afirmó.

Tres localidades, tres realidades

La secretaria subrayó la complejidad de gestionar un municipio con tres centros urbanos y demandas diferenciadas: San Antonio Oeste, Las Grutas y el Puerto del Este.

«Es como tener tres ciudades bajo una misma gestión. Cada una tiene su idiosincrasia, su ritmo y sus necesidades. Por eso el trabajo se duplica», señaló.

En ese sentido, resaltó la importancia de fortalecer la coordinación entre delegaciones y equipos de Servicios Públicos, Obras y Tránsito para asegurar una atención eficiente durante el verano.